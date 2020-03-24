MUCİZE LEZZETLER
Supangle Tarifi | Mucize Lezzetler
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Malzemeler:
- 4 su bardağı süt
- 4 tatlı kaşığı un
- 3 yemek kaşığı kakao
- 1 su bardağı toz şeker
- 50 g bitter çikolata
- 1 yemek kaşığı tereyağı
Servis için:
- 5 yemek kaşığı damla çikolata
- 1 adet muz
Tarif:
- Soğuk sütü Arçelik Ankastre Ocak’ta derin bir tencereye aktarın.
- Un, kakao ve toz şeker ekledikten sonra bir çırpıcı yardımıyla tüm malzemeyi karıştırın.
- Toz şeker tamamen eridiğinde Arçelik Ankastre Ocak’a aldığınız supangle karışımını kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirin.
- Göz göz olmaya başlayan tatlıya bitter çikolata parçalarını ekleyip tatlının kendi sıcaklığıyla erimesini sağlayın.
- Kıvam alan tatlıya tereyağı ilave edip Arçelik Ankastre Ocak’tan alın.
- Pürüzsüz bir kıvam alması için Arçelik Resital El Blender’ı ile karıştırıp servis kaselerine paylaştırın.
- Oda sıcaklığında ılıyan tatlıları soğuması için Arçelik No Frost Buzdolabı’na kaldırın.
- Damla çikolata parçaları ve muz dilimleriyle süsledikten sonra sevdiklerinizle paylaşın.
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