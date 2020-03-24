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MUCİZE LEZZETLER

Supangle Tarifi | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Supangle var! (Sponsorlu İçerik)

Malzemeler:

  • 4 su bardağı süt
  • 4 tatlı kaşığı un
  • 3 yemek kaşığı kakao
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 50 g bitter çikolata
  • 1 yemek kaşığı tereyağı

Servis için:

  • 5 yemek kaşığı damla çikolata
  • 1 adet muz

Tarif:

  1. Soğuk sütü Arçelik Ankastre Ocak’ta derin bir tencereye aktarın.
  2. Un, kakao ve toz şeker ekledikten sonra bir çırpıcı yardımıyla tüm malzemeyi karıştırın.
  3. Toz şeker tamamen eridiğinde Arçelik Ankastre Ocak’a aldığınız supangle karışımını kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirin.
  4. Göz göz olmaya başlayan tatlıya bitter çikolata parçalarını ekleyip tatlının kendi sıcaklığıyla erimesini sağlayın.
  5. Kıvam alan tatlıya tereyağı ilave edip Arçelik Ankastre Ocak’tan alın.
  6. Pürüzsüz bir kıvam alması için Arçelik Resital El Blender’ı ile karıştırıp servis kaselerine paylaştırın. 
  7. Oda sıcaklığında ılıyan tatlıları soğuması için Arçelik No Frost Buzdolabı’na kaldırın.
  8. Damla çikolata parçaları ve muz dilimleriyle süsledikten sonra sevdiklerinizle paylaşın.

 

 

 

 

 

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