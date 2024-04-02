MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Nasıl >Mucize Lezzetler >Tepsi böreği tarifi | Mucize Lezzetler
MUCİZE LEZZETLER

Tepsi böreği tarifi | Mucize Lezzetler

Türk mutfağının ve her evin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan, demli çay eşliğinde servis edilen tepsi böreği tarifi. (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay

Süre: 30 -60 Dakika

Porsiyon: 4-6 kişilik

Pişirme Tekniği: Fırın

Mutfak: Türk mutfağı 

Kullanılan ürünler; 

Malzemeler:

  • 1 adet maden suyu
  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı yoğurt
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 1 adet yumurta
  • 300 g ufalanmış ezine peynir
  • 5 adet günlük yufka
  • Yarım demet ince kıyılmış maydanoz

Üzeri için:

  • 1 yemek kaşığı çörek otu
  • 1 yemek kaşığı susam
  • 1 adet yumurta

Tarif:

  1. İlk olarak yufkaya süreceğiniz sosu hazırlamak için cam bir kasenin içine yoğurt, süt, maden suyu, yumurta ve sıvı yağı ekleyerek bir çatal yardımı ile karıştırın.
  2. Fırın tepsisini bir fırça yardımı ile yağlayın.
  3. İlk yufkayı bütün halinde tepsiye serip kenarlarını düzeltin.
  4. Başka bir yufka alarak büyük parçalara ayırın ve ilk yufkanın üzerine yerleştirin.
  5. Ardından bir kepçe yardımıyla hazırladığınız sostan dökün ve ufalanmış ezine peyniri serpiştirin.
  6. Son 1 adet yufkanız kalana dek işleme devam edin.
  7. Her katman için yarım yufka, sos ve 2 yemek kaşığı peynirli harç kullanarak işlemi tekrar edin.
  8. Son yufkayı üzerine koymadan önce kenarlardan sarkan yufkaları içe doğru katlayın ve kalan sostan sürün.
  9. Ardından 1 adet bütün yufkayı üzerine kapatıp kenarlardan sarkan kısımlarını böreğin altına doğru kıvırın.
  10. Çok az kalmış olan sosunuzun içine 1 adet yumurta kırın ve karıştırın.
  11. Böreğin üst ve yan kısımlarına güzelce sürün.
  12. Üstüne susam ve çörekotu serpiştirin.
  13. Arçelik A Fry Ankastre Fırına vermeden önce sosunun çekmesi için 15 dakika dinlendirin.
  14. Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın da 40 dakika pişirin.
  15. Peynirli böreğiniz hazır.
  16. Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi de demlemiş olduğunuz çay eşliğinde böreğinizi dilimleyip servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

 

GÜNCELLENME
SONRAKİ VİDEO
Oynatma Listesi
hürriyet_tv
Osmanlı şerbeti tarifi | Mucize Lezzetler
hürriyet_tv
Çilekli kefir tarifi | Mucize Lezzetler
hürriyet_tv
Kuru börülce salatası tarifi | Mucize Lezzetler 
hürriyet_tv
Kızarmış karides tarifi | Mucize Lezzetler 
hürriyet_tv
Kadayıf dolması tatlısı tarifi | Mucize Lezzetler 
hürriyet_tv
Latte yanında tramisu tarifi | Mucize Lezzetler

Bunları da beğenebilirsiniz

Son Dakika Haberler