Tepsi böreği tarifi | Mucize Lezzetler

Türk mutfağının ve her evin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan, demli çay eşliğinde servis edilen tepsi böreği tarifi. (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Kolay Süre: 30 -60 Dakika Porsiyon: 4-6 kişilik Pişirme Tekniği: Fırın Mutfak: Türk mutfağı Kullanılan ürünler; Arçelik A Fry Ankastre Fırın

Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi Malzemeler: 1 adet maden suyu

1 su bardağı süt

1 su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

300 g ufalanmış ezine peynir 5 adet günlük yufka

Yarım demet ince kıyılmış maydanoz Üzeri için: 1 yemek kaşığı çörek otu

1 yemek kaşığı susam

1 adet yumurta Tarif: İlk olarak yufkaya süreceğiniz sosu hazırlamak için cam bir kasenin içine yoğurt, süt, maden suyu, yumurta ve sıvı yağı ekleyerek bir çatal yardımı ile karıştırın. Fırın tepsisini bir fırça yardımı ile yağlayın. İlk yufkayı bütün halinde tepsiye serip kenarlarını düzeltin. Başka bir yufka alarak büyük parçalara ayırın ve ilk yufkanın üzerine yerleştirin. Ardından bir kepçe yardımıyla hazırladığınız sostan dökün ve ufalanmış ezine peyniri serpiştirin. Son 1 adet yufkanız kalana dek işleme devam edin. Her katman için yarım yufka, sos ve 2 yemek kaşığı peynirli harç kullanarak işlemi tekrar edin. Son yufkayı üzerine koymadan önce kenarlardan sarkan yufkaları içe doğru katlayın ve kalan sostan sürün. Ardından 1 adet bütün yufkayı üzerine kapatıp kenarlardan sarkan kısımlarını böreğin altına doğru kıvırın. Çok az kalmış olan sosunuzun içine 1 adet yumurta kırın ve karıştırın. Böreğin üst ve yan kısımlarına güzelce sürün. Üstüne susam ve çörekotu serpiştirin. Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ Peynirli böreğiniz hazır. Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi ’ de demlemiş olduğunuz çay eşliğinde böreğinizi dilimleyip servis edebilirsiniz. Afiyet Olsun!