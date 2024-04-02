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Tepsi böreği tarifi | Mucize Lezzetler
Türk mutfağının ve her evin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan, demli çay eşliğinde servis edilen tepsi böreği tarifi. (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Kolay
Süre: 30 -60 Dakika
Porsiyon: 4-6 kişilik
Pişirme Tekniği: Fırın
Mutfak: Türk mutfağı
Kullanılan ürünler;
Malzemeler:
- 1 adet maden suyu
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı yoğurt
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 1 adet yumurta
- 300 g ufalanmış ezine peynir
- 5 adet günlük yufka
- Yarım demet ince kıyılmış maydanoz
Üzeri için:
- 1 yemek kaşığı çörek otu
- 1 yemek kaşığı susam
- 1 adet yumurta
Tarif:
- İlk olarak yufkaya süreceğiniz sosu hazırlamak için cam bir kasenin içine yoğurt, süt, maden suyu, yumurta ve sıvı yağı ekleyerek bir çatal yardımı ile karıştırın.
- Fırın tepsisini bir fırça yardımı ile yağlayın.
- İlk yufkayı bütün halinde tepsiye serip kenarlarını düzeltin.
- Başka bir yufka alarak büyük parçalara ayırın ve ilk yufkanın üzerine yerleştirin.
- Ardından bir kepçe yardımıyla hazırladığınız sostan dökün ve ufalanmış ezine peyniri serpiştirin.
- Son 1 adet yufkanız kalana dek işleme devam edin.
- Her katman için yarım yufka, sos ve 2 yemek kaşığı peynirli harç kullanarak işlemi tekrar edin.
- Son yufkayı üzerine koymadan önce kenarlardan sarkan yufkaları içe doğru katlayın ve kalan sostan sürün.
- Ardından 1 adet bütün yufkayı üzerine kapatıp kenarlardan sarkan kısımlarını böreğin altına doğru kıvırın.
- Çok az kalmış olan sosunuzun içine 1 adet yumurta kırın ve karıştırın.
- Böreğin üst ve yan kısımlarına güzelce sürün.
- Üstüne susam ve çörekotu serpiştirin.
- Arçelik A Fry Ankastre Fırın’a vermeden önce sosunun çekmesi için 15 dakika dinlendirin.
- Önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik A Fry Ankastre Fırın’ da 40 dakika pişirin.
- Peynirli böreğiniz hazır.
- Arçelik Gurme Otomatik Çay & Filtre Kahve Makinesi’ de demlemiş olduğunuz çay eşliğinde böreğinizi dilimleyip servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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