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Sırbistan-Macaristan sınırındaki göçmen kampında çatışma

Sırbistan-Macaristan sınırı yakınındaki göçmen kampında iki grup arasında çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın kuzeyindeki Subotica'nın dışındaki bir ormandaki göçmen grubu arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, yetkililer olayda 16 yaşındaki bir kızın ağır yaralı olduğunu söyledi. Subotica Belediye Başkanı Stevan Bakiç, olaydaki kişilerin çoğunun 20-30 yaşlarında olduklarını ve kimliklerinin olmadığını söyleyerek, polisin Macaristan sınırından yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki ormana erişimi engellediğini bildirdi.

 

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