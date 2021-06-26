Sayıları 700'e kadar düşen Akdeniz fokları fotokapanla görüntülendi

Dünya üzerinde sayıları 700, Türkiye'de ise 100'e kadar düşen Akdeniz fokları, Mersin'de bilim insanları tarafından kurulan fotokapanlarla görüntülendi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında fotokapanlarla Akdeniz kıyılarına 34 fok tespit edildi. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü öğretim görevlisi Dr. Meltem Ok, geçmişte tüm Akdeniz kıyılarda yaşayan fokların sayısının, insan baskısı ve özellikle habitatların kaybı nedeniyle düştüğünü söyledi.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Akdeniz fokları, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü tarafından 25 yılı aşkın süredir gerçekleştirilen izleme ve koruma çalışmaları kapsamında fotokapanlarla görüntülendi. Dünya üzerinde sayıları 700, Türkiye'de ise 100 kadar kaldığı tahmin edilen Akdeniz foklarından 34'ü, son dönemde gerçekleştirilen çalışmalarla Doğu Akdeniz kıyılarında görüntülendi. Araştırmayı gerçekleştiren ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü öğretim görevlisi Dr. Meltem Ok, geçmişte tüm Akdeniz kıyılarda yaşayan fokların sayısının, insan baskısı ve özellikle habitatların kaybı nedeniyle düştüğünü söyledi.



Tüm Akdeniz ülkeleri kıyılarında bugün sadece Türkiye’de yaşayan Akdeniz foklarının hem Ege hem de Doğu Akdeniz kıyılarında yaşam alanları bulunduğu bilgisini veren Dr. Ok, "Mersin, Akdeniz fokları için önemli bir bölge. Akdeniz fokları eskiden tüm Akdeniz ülkelerinin kıyılarında görülürken, günümüzde su altı mağaralarına çekilmiş durumdalar" dedi.