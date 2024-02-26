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Haberler >Video >Sanata ve İşe Yatırıma Devam
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Sanata ve İşe Yatırıma Devam

Türkiye’nin köklü sanayicilerinden Orhan Holding üretim, teknoloji ve ihracatta yatırımlarla büyümesini sürdürüyor. Kendisini fotoğraf gönüllüsü olarak tanımlayan Orhan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Necla Orhan, “Her geçen yıl sanata olan odağımızı artırıyoruz. Uluslararası düzeydeki fotoğraf yarışmasının önümüzdeki sene 20. yılını kutlayacağız. Fotoğrafçılığın yanı sıra, heykel ve resim gibi alanlarda sanatseverleri bir araya getiren Ninecim Sanatevi'ni geçen yıl faaliyete geçirdik ve bu şekilde sanata olan bağlılığımızı daha da güçlendirdik” dedi.
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