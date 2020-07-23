Rusya'da kasadan para çalan kedi suçüstü yakalandı

yakalandı.Rusya’nın Krasnodar bölgesine bağlı Anapa kentinde bir kafeye giren kedi, kasa bölümüne giderek burada sarılmış haldeki para balyasını ağzına alarak kafeden çıkmaya çalıştı. Kafe çalışanları tarafından fark edilen kedinin ağzından para alındıktan sonra kedi kafe dışına çıkarıldı. Hırsızlığı alışkanlık haline getiren kedi başka bir gün kafe müşterilerine yakalandı. Yine ağzına aldığı bir tomar parayı ağzıyla taşırken müşteriler tarafından fark edilen kedi yine bu denemesinde başarısız oldu. Kafe müşterileri hırsız kedinin ağzındaki paraları alarak kediyi uzaklaştırdı. Kafenin güvenlik kameralarına yakalanan hırsızlık olayı sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini buldu. Kafe sahipleri sürekli para çalmaya çalışan kediye yemek verdiklerini fakat kedinin yine de para çalmaya çalıştığını söyleyerek kedinin hırsızlığı alışkanlık haline getirdiğini savundu.