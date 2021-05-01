Ormanda bulunan yavru ayıya gözü gibi bakıp biberonla besliyorlar

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan Ovakorusu Ayı Barınağı ve Celal Acar Rehabilitasyon Merkezi'ne, Sakarya'da ormanda bulunan 3 aylık yavru ayı getirildi. Bakıcılar tarafından hazırlanan özel mama ile biberonla beslenen yavru ayıya, 'Dolunay' ismi verildi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 1994 yılında kurulan ve günümüzde bakıma muhtaç ayıların bulunduğu Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne, Sakarya'da ormanlık alanda bulunan 3 aylık yavru ayı getirildi. Böylece, doğal ortamlarında yaşamlarını sürdüren, koruma altındaki ayı sayısı 72'ye yükseldi.. Yavru ayıya, barınak yetkililerince 'Dolunay' ismi verildi. Laktozsuz süt, bebek maması, bal, yumurta ve takviye vitaminlerle hazırlanan karışım, bakıcılar tarafından 'Dolunay'a biberonla içiriliyor. Günde 5 öğün beslenen yavru ayı, barınaktaki en küçük konuğu olma özelliğini taşıyor.