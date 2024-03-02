Maruderm Academy de bu hafta uzman konuklarla beslenme ve güzellik konuşuluyor

Hürriyet Kelebek ailesi ile yola çıktığımız Maruderm Academy; hızını kesmeden devam ediyor.Yayın günümüzde bizi dijital platformlarda üst sıralara taşıyan izleyicilerimize teşekkür ederek başlayalım istiyorum. Bizlere ilettiğiniz mesajlar,sorular,öneriler her hafta hazırlık sürecimizde masamızda ve notlarımızda.Academy’de her hafta ünlü konuklar ve alanında uzman hekimlerle bir araya gelip sizler için “içte sağlık dışta güzellik”konuşuyor, bilinmeyenleri masaya yatırıyoruz.Bu hafta Fonksiyonel Beslenme Uzmanı ve Yazar Aslıhan Gözdem Kaya ile renkli beslenme, değişen duygu durumlarına göre beslenme,cilt sorunlarında beslenmenin rolünü konuştuk.Dermatolog Dr. Şirin Çelik; 20’li ve 30’lu yaşlarda cilt bakımı nasıl yapılmalı ,akneli ciltlerin dikkat etmesi gerekenleri, cilt bakımında saç, boyun, dekolte ve elleri ihmal etmemek gerektiğini sizler için anlattı.Maruderm Academy de yine faydalı bilgilerle sizleri bekliyoruz.