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İzmir'de tsunamiye yakalanan köpeğin mücadelesi kamerada

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen depremin ardından oluşan tsunamide, bir köpeğin sudaki masaya tutunup yaşam mücadelesi vermesi cep telefonu ile görüntülendi.

Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Sığacık Mahallesi'nde oluşan tsunamide, bir köpek yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki sulara kapıldı. Su üzerinde yüzen köpek, bir masaya tutunarak yaşam savaşı verdi. Köpeğin tsunamide hayat mücadelesi, Sığacık Mahallesi'nde pansiyon işleten İhsan Aydın tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Tsunamiden sürüklenen masaya tutunan köpek, suların yavaş yavaş çekilmesiyle kurtuldu.
O anları cep telefonuna kaydeden Aydın, Deprem olunca binalardan dışarı kaçtık. Ancak daha sonra depremin ardından tsunami olunca tekrar eve dönüp üst kata çıktık. Tsunami nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerinde hasar oluştu. Oluşan manzarayı cep telefonumla kaydederken bir köpeği gördüm. Suda yüzmeye çalışıyordu. Daha sonra bir masaya tutundu. Bir müddet su üzerinde kaldıktan sonra suyun azaldığı bölümden karaya çıktı diye konuştu.

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