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Haberler >Video >Ne Oluyor >Ekonomi>İstediğiniz Eve Kredi, Faiz ve Vade Farkı Olmadan Nasıl Sahip Olabilirsiniz ?
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EKONOMİ

İstediğiniz Eve Kredi, Faiz ve Vade Farkı Olmadan Nasıl Sahip Olabilirsiniz ?

Katılımevim kişilerin kendi birikimleriyle ev-araba sahibi olmalarını sağlayan bir finans organizasyon firmasıdır. Katılımevim'in sunduğu katılım modellerinde hayalinizdeki eve-arabaya sahip olmak için taksitler halinde birikim yapmaya başlarsınız. Birikiminiz belli nokta noktaya ulaştığında kalan tutar Katılımevim tarafından tamamlanarak tarafınıza teslim edilir, kendi bulduğunuz evi-arabayı satın alırsınız. Kalan dönemde taksitler halinde geri ödersiniz.(Sponsorlu İçerik)
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