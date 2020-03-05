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İstediğiniz Eve Kredi, Faiz ve Vade Farkı Olmadan Nasıl Sahip Olabilirsiniz ?

Katılımevim kişilerin kendi birikimleriyle ev-araba sahibi olmalarını sağlayan bir finans organizasyon firmasıdır. Katılımevim'in sunduğu katılım modellerinde hayalinizdeki eve-arabaya sahip olmak için taksitler halinde birikim yapmaya başlarsınız. Birikiminiz belli nokta noktaya ulaştığında kalan tutar Katılımevim tarafından tamamlanarak tarafınıza teslim edilir, kendi bulduğunuz evi-arabayı satın alırsınız. Kalan dönemde taksitler halinde geri ödersiniz.(Sponsorlu İçerik)

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