Huawei Pura70 Ultra İncelemesi

Yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün çok özel bir konuğum var. Huawei’nin en yeni serisi Pura 70 Ultra. Bu telefon önceden P serisi olarak adlandırılıyordu. Ancak yakın zamanda akıllı telefon bölümünde köklü değişikliklere giden Huawei, önemli bir yeniliğe imza attı ve P harfine veda etti. Artık Pura ismini çok sık duyacağız. Pura İspanyolca’da saflık demek. Telefonun adı buradan geliyor… Gelin Huawei’in bu son harikasını birlikte yakından inceleyelim.