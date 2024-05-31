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Haberler >Video > Huawei Pura70 Ultra İncelemesi
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Huawei Pura70 Ultra İncelemesi

Yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün çok özel bir konuğum var. Huawei’nin en yeni serisi Pura 70 Ultra. Bu telefon önceden P serisi olarak adlandırılıyordu. Ancak yakın zamanda akıllı telefon bölümünde köklü değişikliklere giden Huawei, önemli bir yeniliğe imza attı ve P harfine veda etti. Artık Pura ismini çok sık duyacağız. Pura İspanyolca’da saflık demek. Telefonun adı buradan geliyor… Gelin Huawei’in bu son harikasını birlikte yakından inceleyelim.
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