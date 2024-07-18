Adana'ya devam yatırım

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TİCARETİN ÖNEMLİ UNSURU

Başkan Sütcü, konteyner limanlarının uluslararası ticaretin en önemli unsurlarından birisi olduğunu belirterek, bu yatırımın Adana’ya kazandırılmasının önemine vurgu yaptı.

İhracat ve ithalatta limanlardaki tıkanmaya dikkati çekerek, bu limanın ülke ve bölge ticareti için acil bir ihtiyaç olduğunu belirten Sütcü, “Adana’mızın geleceğini inşa eden bu büyük adımla, ticaret ve ekonomide yeni bir döneme giriyoruz. Türkiye’nin en büyük liman projelerinden biri olan bu yatırımla, bölgemizin ve Adana’mızın stratejik önemi daha da artacak, ticari potansiyelimiz maksimum düzeye ulaşacak. Basra Körfezi'nin Irak ve Türkiye üzerinden Akdeniz'e bağlanmasının yanı sıra, doğu-batı, güney-kuzey koridorlarında demir ve kara yollarından taşınan yüklerin Akdeniz'e Türkiye üzerinden geçmesine olanak sağlanacak. Türkiye’nin tüm limanlarının kurulu kapasitesi 12 milyon TEU iken neredeyse tüm kapasiteyi karşılayacak olan Adana Ana Konteyner Limanı, Adana’mızın ve bölgemizin ticari potansiyelini maksimum düzeyde değerlendiren stratejik bir aktör olacaktır. Ayrıca, bu proje ile ithalat ve ihracatta bekleme süreleri önemli ölçüde azalacak ve süreçler daha hızlanacaktır. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde bu limanlar hem ticareti kolaylaştırmakta hem de zaman ve maliyetten ciddi tasarruf sağlamaktadır. Örneğin bizler, bize en yakın olan Mersin yada İskenderun Limanı kanalıyla mal alırken ya da ihracat yaparken en büyük sorunumuz gemilerin açıkta en az on gün beklenmesidir. Normal şartlarda bir ayda gelmedi gereken ya da gönderilmesi gereken malların yerine ulaşması iki, hatta üç ayı bulabiliyor. Bu yönden bakıldığında Adana’mıza kazandırılan bu yatırım çok büyük öneme sahiptir” dedi.