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Haberler >Video >Yaşam >Life Style >Hazar Motan'dan Kırgın Çiçekler itirafı: " Kızlar 'Güzin Abla' derdi "
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Hazar Motan'dan Kırgın Çiçekler itirafı: " Kızlar 'Güzin Abla' derdi "

Bir zamanlar ekranların en çok izlenen dizilerinden Kırgın Çiçekler'de oynadığı Cemre karakteri ile milyonlarca hayrana ulaşan Hazar Motan hurriyet.com.tr'de Ferit Ömeroğlu'na özel açıklamalar yaptı. Sosyal medyayı çok aktif kullanmamasına rağmen her geçen gün artan takipçi kitlesiyle merak edilen Hazar Motan'ın yaşamına ve özel hayatına dair merak edilenlerin tamamı programda açığa kavuşuyor. Oldukça keyifli ve eğlenceli geçen sohbette Hazar Motan çarpıcı itiraflarda bulundu. İşte o anlar...
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