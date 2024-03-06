MUCİZE LEZZETLER
Güllaç tarifi | Mucize Lezzetler
Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlı olan güllaç tarifi. (Sponsorlu içerik)
Zorluk: Orta
Süre: 60+ Dakika
Porsiyon: 4-6 kişilik
Pişirme Tekniği: Ocak
Mutfak: Türk mutfağı
Kullanılan ürünler;
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
- Arçelik No Frost Buzdolabı
- Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi
Malzemeler:
- 10 yaprak güllaç
- 1,5 litre süt
- 2 su bardağı şeker
- Çekilmiş ceviz
- 2 yemek kaşığı gül suyu
- 1 paket vanilin
Üzeri için:
- Toz Antep fıstığı
- Çilek
- Taze nane
Tarif:
- Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan derin bir tencerenin içine süt, vanilin ve şekeri ekleyip, şeker eriyene kadar ısıtın.
- Tatlının hamur olmaması için sütü çok kaynar duruma getirmeyin.
- Orta büyüklükte borcamın içine, güllaç yaprağının parlak kısmı üste gelecek şekilde yerleştirin.
- Ardından üzerine her yanı ıslanacak şekilde bir iki kepçe süt dökün.
- Altı güllaç yaprağı için aynı işlemi tekrarlayın.
- 6. katı da ıslattıktan sonra bu kata ceviz serpin.
- Kalan şekerli sütün içerisine gül suyu ekleyin.
- 6. katın üzerine diğer güllaç yapraklarını aynı şekilde ıslatarak ilave edin.
- Hazırladığınız tatlıyı 2 saat Arçelik No Frost Buzdolabı’nda dinlendirin.
- Güllaç tatlınız hazır.
- Üzerine toz Antep fıstığı, çilek ve taze nane serperek süsleyin.
- En son Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırlamış olduğunuz köpüklü kahve eşliğinde tatlınızı servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
GÜNCELLENME