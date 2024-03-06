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MUCİZE LEZZETLER

Güllaç tarifi | Mucize Lezzetler 

Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlı olan güllaç tarifi. (Sponsorlu içerik)

Zorluk: Orta

Süre: 60+ Dakika

Porsiyon: 4-6 kişilik

Pişirme Tekniği: Ocak

Mutfak: Türk mutfağı

Kullanılan ürünler;

  • Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak
  • Arçelik No Frost Buzdolabı
  • Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi

Malzemeler:

  • 10 yaprak güllaç
  • 1,5 litre süt
  • 2 su bardağı şeker
  • Çekilmiş ceviz
  • 2 yemek kaşığı gül suyu
  • 1 paket vanilin

Üzeri için:

  • Toz Antep fıstığı
  • Çilek 
  • Taze nane

Tarif:

  1. Arçelik Nano Kaplamalı Ankastre Ocak’ ta yer alan derin bir tencerenin içine süt, vanilin ve şekeri ekleyip, şeker eriyene kadar ısıtın.
  2. Tatlının hamur olmaması için sütü çok kaynar duruma getirmeyin.
  3. Orta büyüklükte borcamın içine, güllaç yaprağının parlak kısmı üste gelecek şekilde yerleştirin.
  4. Ardından üzerine her yanı ıslanacak şekilde bir iki kepçe süt dökün.
  5. Altı güllaç yaprağı için aynı işlemi tekrarlayın.
  6. 6. katı da ıslattıktan sonra bu kata ceviz serpin.
  7. Kalan şekerli sütün içerisine gül suyu ekleyin.
  8. 6. katın üzerine diğer güllaç yapraklarını aynı şekilde ıslatarak ilave edin.
  9. Hazırladığınız tatlıyı 2 saat Arçelik No Frost Buzdolabı’nda dinlendirin.
  10. Güllaç tatlınız hazır.
  11. Üzerine toz Antep fıstığı, çilek ve taze nane serperek süsleyin.
  12. En son Arçelik Telve Türk Kahve Makinesi’ nde hazırlamış olduğunuz köpüklü kahve eşliğinde tatlınızı servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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