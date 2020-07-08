MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber >Fransa'da kaçan boğa araca bindirilerek sahibine teslim edildi
HABER

Fransa'da kaçan boğa araca bindirilerek sahibine teslim edildi

Fransa'da sahibinden kaçan boğa, üstü açık aracın arkasında sahibine teslim edildi. 400 kiloluk boğanın araca bindirilerek sahibine götürüldüğü anlar sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Fransa'nın Camargue bölgesindeki Cailar kasabasında D979 otoyolu üzerinde, sahibinden kaçan bir boğa, üstü açık aracın arka koltuğunda sahibine geri teslim edildi. O anlar otoyolda seyir halinde seyehat eden Anthony Mathieu'nin objektifine takıldı. Mathieu; "Camargue'de pek çok olağandışı şey görüyoruz ama bu bir ilkti." açıklamasını yaparak şaşkınlığını dile getirdi.
GÜNCELLENME
SONRAKİ VİDEO
Oynatma Listesi
İnşirah suresi Dinle
Polisin elini ısırdığı iddia edilen oyuncu Feyza Civelek'in cezası belli oldu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Libya açıklaması
Şile Otoyolu’nda feci kaza! Motosiklet sürücüsü ata çarptı
Bir skandal görüntü daha! Bu kez küçük çocuğa ‘babası’ sigara içirdi…
Sultangazi'de kocasını minibüste başka kadınla yakalayınca çılgına döndü

Bunları da beğenebilirsiniz

Son Dakika Haberler