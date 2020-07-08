Fransa'da kaçan boğa araca bindirilerek sahibine teslim edildi

Fransa'da sahibinden kaçan boğa, üstü açık aracın arkasında sahibine teslim edildi. 400 kiloluk boğanın araca bindirilerek sahibine götürüldüğü anlar sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Fransa'nın Camargue bölgesindeki Cailar kasabasında D979 otoyolu üzerinde, sahibinden kaçan bir boğa, üstü açık aracın arka koltuğunda sahibine geri teslim edildi. O anlar otoyolda seyir halinde seyehat eden Anthony Mathieu'nin objektifine takıldı. Mathieu; "Camargue'de pek çok olağandışı şey görüyoruz ama bu bir ilkti." açıklamasını yaparak şaşkınlığını dile getirdi.