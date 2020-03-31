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Haberler >Video >Teknoloji>Evden calisanlarin hayatini kolaylastiran uygulama: Microsoft Teams
TEKNOLOJİ

Evden calisanlarin hayatini kolaylastiran uygulama: Microsoft Teams

Skype entegrasyonuyla günümüzün dijital iş platformları arasında öne çıkan Microsoft Teams, koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde günden güne kullanıcı kitlesini hızla artıran bir iş uygulaması. Ekiplerin her yerden kesintisiz, verimli ve güvenli çalışmasını hedefleyen Microsoft, özellikle teknoloji desteğinden yoksun olan çalışanlara ve sağlık sektörü uzmanlarına daha fazla yardımcı olmak için, Teams’e 3. yılında yeni özellikler de ekledi. Bu kapsamda Microsoft Türkiye Kurumsal İş, Üretkenlik ve Güvenlik Uygulamaları Satış Direktörü Ozan Öncel ile Teams’i konustuk. (Sponsorlu içerik)
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