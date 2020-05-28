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Haberler >Video >Yaşam >Sağlıklı Yaşam >Evde bacak esneten yoga akışı
SAĞLIKLI YAŞAM

Evde bacak esneten yoga akışı

Evde bacak esnekliğinizi artırmak ve bacak kaslarınızı çalıştırmak için Yoga Eğitmeni Nihal Avcı’nın hazırladığı bu yoga akışını evde kolaylıkla yapabilirsiniz.
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