Diş eti hastalıklarının belirtileri nelerdir?

Diş hekimi Dt. Kadir Anıl Naneci; Diş eti hastalıklarının belirtileri hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için anlattı.

Diş eti hastalıklarını hastalarımız genel itibariyle fırçalama esnasında kanama, yemek yerken kanama, sabah uyandıklarında ağızda kan varlığı ve sıklıkla ağız kokusu şikayetiyle anlatırlar. Bu şikayetler çok basit bir diş taşı birikiminden de kaynaklanıyor olabilir ya da çok daha komplike derin ceplerin varlığı periodontal problemler ve apselerle de seyredebilir. Temel itibariyle ana problem burada sert ve yumuşak birikintilerdir. Bazı özel durumlarda hamilelik aşırı stres gibi durumlarda çok hızlı ilerleyen ve agresif seyreden diş eti hastalıkları da bulunmaktadır. Önerimiz en azında 6 ayda bir kontrol yapılması ve bu kontrollerde kendi ihtiyacınıza göre diş eti tedaviniz için bir programlama bir takvim belirlenmesi gerekir bu takvim kişiden kişiye değişebilir kişilerin ağzında diş taşı oluşumu ve bunu temizlik ihtiyacı süresi değişmektedir. Kişilerin diş eti tedavi ihtiyacı tamamiyle kendilerine özeldir. Kimi insanın diş taşı birikimi 6 ayda olurken bazı insanların bu süresi çok daha uzun süre hatta yılları bulabilmektedir.