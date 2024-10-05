Çok yazık...

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Evde çalışan hanımefendiden kahve istiyor ve “bir çalışanla daha ne kadar kibar konuşabilirim” diyor.

Ahhh...

Öyle yazık ki şu durum.

Bu ‘sonradan görme’nin net bir örneği.

Bu dünyada ‘büyüdükçe’ küçülmek gerektiğini, insanlara saygı duyulması gerektiğini hiç öğrenememiş.

Çünkü ailesinden o terbiyeyi almamış. Binlerce kez yazık.

Tüm konserler aynı artık

Hazıra alışmışlık çok can sıkıcı bir durum.

Size yurt dışından bir sürü örnek veririm, bu köşeyi uzattıkça uzatırım aslında.

Ama bugün değil...

Fark ediyor musunuz konserleri?

Ya da eskisi gibi meraklı şekilde gidiyor musunuz?

Bence hayır.

Çünkü üzerine bir şey koyan sanatçılar yok denecek kadar az.

Şöyle düşünün hazır bir para var, geliyor zaten.

E rakip de son zamanlarda çıkmıyor...

◊ “Neden dansçı alayım” diyor...

◊ “Neden parayı böleyim” diyor.

◊ “Neden şov mov işlerine gireyim" diyor.

◊ “Çıkarım söylerim şarkımı geçerim" diye düşünüyor.

Karşıda öyle bir kitle var ki o kitle öksürse gelip dinleyecek çünkü onu.

Ama ben diyorum az kaldı...

Asıl Lale Devri onlarındı...

Ve o devrin bitmesine ramak kaldı.

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Keşke adama dokunmasaydınız

Hindistan’da bir mağarada 188 yaşında bir adam bulunmuş.

Yani artık gitmiş gidiyor o halde aslında.

Bir deri bir kemik de denmez sadece kemik kalmış.

Keşke almayaydınız adamı o mağaradan.

Adamın bir bildiği var ki kaçmış gitmiş orada yaşamış.

Şehir hayatına girer girmez hayatını kaybederse hiçbirimiz şaşırmayacağız.

Ama sorular tabii ki şu yönde ilerliyor...

Siz bu kadar yaşamak ister miydiniz?

‘İstemem, saçmalamayın’ diyenler çoğunlukta.

Ben isterim yahu. Neden yaşamayayım ki?

188 yaş hayatımda ne gördüm ne de bugüne kadar duyduğum bir şeydi.





Ama düşünsenize...

Böyle bir deri bir kemik kalmayacaksam 188 yaşına kadar da yaşamak isterim, 288’e kadar da gitmek isterim.

Şimdi gelelim bu adamın nasıl bu kadar yaşadığına...

◊ Mağara önemli bir faktör.

◊ İhanet, sırttan hançerlenme görmemiş.

◊ Dedikodu ömrü uzatmıyor yahu kısaltıyor, dedikodu ne bilmemiş.

◊ Aşk meşk aldatma vesaire haberi bile yok.

◊ Televizyon izlemiyor, gündemi takip etmiyor bu zaten ömüre artı 30 yaş ekler.

◊ Kadınlarla ilişki karmaşasına, arkadaşlık kavgalarına da girmiyor, nefis...

Tüm bunlar birleşince ekleyin ömrünüze ömür işte...