MUCİZE LEZZETLER
Çikolatalı Sufle | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Çikolatalı Sufle var! (Sponsorlu İçerik)
Malzemeler:
- 3 adet yumurta
- 80 gram bitter çikolata
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 3 yemek kaşığı un
- 3 yemek kaşığı toz şeker
- 1/4 çay kaşığı tuz
- 1 paket vanilya
Kaplar için:
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı kakao
Üzeri için:
- 1 yemek kaşığı pudra şekeri
Tarif:
- Tereyağını ve bitter çikolatayı Arçelik Ankastre Ocak'ta benmari usulü eritin. ve ılıması için birkaç dakika kadar bekletin.
- Yumurtalara toz şekeri ekleyin ve Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesinde krema hali elde edene dek çırpın.
- Çırptığınız yumurta ve şeker karışımına erittiğiniz tereyağını ve bitter çikolatayı ilave edin.
- Unu eleyerek, ardından vanilyayı ve tuzu da karışıma ekleyin.
- Tüm malzemeyi bir spatula yardımıyla karıştırın.
- Sufle kaplarını tereyağı ile yağlayın. Ardından yağın üzerine kakao serpiştirin.
- Hazırladığınız sufle karışımını kapların üzerinde iki parmak kalınlığında pay bırakacak şekilde dökün.
- Sufleyi önceden ısıttığınız 200 derecelik Arçelik Ankastre Fırın'da akışkan kıvamını koruması için 8 dakika kadar pişirin.
- Piştikten sonra içinin kurumaması için bekletmeden fırından çıkarın.
- Oda sıcaklığında 1-2 dakika kadar beklettikten sonra sufleyi ters çevirerek servis tabağına alın.
- Suflenize pudra şekeri serpin ve servis edin.
Afiyet olsun!
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