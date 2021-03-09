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Çikolatalı Sufle | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Çikolatalı Sufle var! (Sponsorlu İçerik)

Malzemeler:

  • 3 adet yumurta
  • 80 gram bitter çikolata
  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • 3 yemek kaşığı un
  • 3 yemek kaşığı toz şeker
  • 1/4 çay kaşığı tuz
  • 1 paket vanilya

Kaplar için:

  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı kakao

Üzeri için:

  • 1 yemek kaşığı pudra şekeri

Tarif:

  1. Tereyağını ve bitter çikolatayı Arçelik Ankastre Ocak'ta benmari usulü eritin. ve ılıması için birkaç dakika kadar bekletin.
  2. Yumurtalara toz şekeri ekleyin ve Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesinde krema hali elde edene dek çırpın.
  3. Çırptığınız yumurta ve şeker karışımına erittiğiniz tereyağını ve bitter çikolatayı ilave edin.
  4. Unu eleyerek, ardından vanilyayı ve tuzu da karışıma ekleyin.
  5. Tüm malzemeyi bir spatula yardımıyla karıştırın.
  6. Sufle kaplarını tereyağı ile yağlayın. Ardından yağın üzerine kakao serpiştirin.
  7. Hazırladığınız sufle karışımını kapların üzerinde iki parmak kalınlığında pay bırakacak şekilde dökün.
  8. Sufleyi önceden ısıttığınız 200 derecelik Arçelik Ankastre Fırın'da akışkan kıvamını koruması için 8 dakika kadar pişirin.
  9. Piştikten sonra içinin kurumaması için bekletmeden fırından çıkarın.
  10. Oda sıcaklığında 1-2 dakika kadar beklettikten sonra sufleyi ters çevirerek servis tabağına alın.
  11. Suflenize pudra şekeri serpin ve servis edin.

Afiyet olsun!

 

 

 

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