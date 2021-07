Bursa'da el sanatları öğretmeni Elif Kamacı Efe öncülüğünde bir araya gelen 25 gönüllü kadın, amigurumi tekniğiyle ördükleri oyuncakları hasta çocuklara hediye ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ipek koza sanatçısı da olan Efe'nin atölyesinde toplanan kadınlar, aldıkları ya da örülmesi için bağışlanan iplerle rengarenk hayvan figürleri hazırlıyor. Oyuncakları özenle paketleyen kadınlar, her ay anlaştıkları bir dernek ya da kuruma bağış yaparak hasta ve dezavantajlı çocukların yüzünü güldürüyor.

Bursa Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi, Hemofili ve Talasemi Derneği (HETADER), Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği (LÖDER), Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği (ONKODAY), Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Destek Merkezleri ve Sevgi Evlerine bağışta bulunan gönüllüler, yılın ilk 6 ayında ördükleri 501 oyuncağı 501 çocuğa ulaştırdı. Elif Kamacı Efe, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıkmasından sonra atölyesinde doktor arkadaşlarına bone dikmeye başladığını söyledi.

Sosyal sorumluluk projesiyle ilgili çabasının, sosyal medyanın gücüyle ilgi gördüğünü belirten Efe, "Gönüllülerin ve bizi tanıyan arkadaşların da desteğiyle 5 bin 500 bone hazırladık. Geçen sene mayıs ayında kısıtlamalar yavaş yavaş kaldırılmaya başlayınca bu etkinliğe nasıl devam edebiliriz düşüncesiyle bunu oyuncak bağışına çevirerek yolumuza devam ettik." dedi.

- "Kendi çocuklarımıza ne oynatmak, ne vermek istersek onları hazırlıyoruz"

Efe, ilk olarak HETADER'e oyuncak bağışladıklarını dile getirdi.

Geçen yıl 12 kez bağış yaparak 226 oyuncağı çocuklara ulaştırdıklarını anlatan Efe, şu bilgileri paylaştı:

"Haziran ayında birinci yılımız doldu. Atölyemize 'Mutluluk Atölyesi' diye bir isim koyduk. Yünlerimizi kendimiz alıyoruz. Bazen eşimiz dostumuzdan, 'Biz öremiyoruz size yün desteği verelim.' diyenler oluyor. Şu anda hedefimiz aslında her ay bir resmi kurum ve güvenilir derneğe bağış yapmak ama biz o kadar çok severek yapıyoruz ki ayda 5 bağışa ulaşıyoruz. Geçen ay 144 çocuğa bağış yaptık."

Bağış yapılacak kurum ve derneklerle birkaç ay öncesinden irtibata geçtiğini ifade eden Efe, bu görüşmelerde onay aldığını ve oyuncak için çocukların sayısını öğrendiğini bildirdi.

Oyuncakların tamamen el yapımı olduğuna dikkati çeken Efe, "Büyük çapta oyuncaklar hazırlıyoruz. Bağış yapıyoruz diye küçük olsun istemiyoruz. Gerçekten kendi çocuklarımıza ne oynatmak, ne vermek istersek onları hazırlıyoruz. Bazen dezavantajlı gruplara da bağış yapıyoruz, o zaman genellikle yastık yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Efe, yakaladıkları enerjiyle sayılarının arttığını ve mutlu bir şekilde süreci ilerlettiklerini sözlerine ekledi.

- "Mutlu oluyoruz desem çok yavan kalır"

Gönüllülerden Funda Çakın da salgın döneminde sağlıkçılara destek olmak için bone yaparak başladıkları yolda şimdi çocuklara oyuncak örerek devam ettiklerini belirtti.

Salgın sürecinde zamanlarını boş geçirmektense böyle bir oluşumun için olmanın ve çocuklara ulaşmanın kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Çakın, "Bu hissin tarifi yok, yaşamak, içinde olmak lazım. Mutlu oluyoruz desem çok yavan kalır. O duyguyu yaşamak ve şahit olmak çok başka bir anlam kazandırıyor. Sayımızın da artmasını istiyorum çünkü her bir insan demek bizim için her bir çocuğa dokunmak demek." diye konuştu.