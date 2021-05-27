Bankacılıkta kartlar yeniden dağıtılıyor

Uzaktan müşteri edinimi ile birlikte bankacılıkta yeni bir dönem başladığını söyleyen Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Necati Özdeniz, “Tüm bankalar hemen hemen aynı finansal hizmetleri sunuyor. Ancak artık kim müşterisini daha iyi anlıyor, yormuyor, ihtiyacını anında karşılıyor o farklılaşıyor. İster 500 ister 100 şubeli banka olsun. Artık herkes yarış çizgisinde aynı yerde. Fırsat eşitliği var. Bankalar için de müşteriler için de...” dedi. (Sponsorlu İçerik)