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MUCİZE LEZZETLER

3 Farklı Sebze Tarifi

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Kahvaltılar İçin 3 farklı sebze tarifi var! (Sponsorlu İçerik)

 

Fırında Parmesanlı Brüksel Lahanası | Mucize Lezzetler

Malzemeler:

  • 1 kg Brüksel lahanası 
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı 
  • 1 tatlı kaşığı kahverengi şeker
  • 3/4 çay kaşığı tuz 
  • 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber 
  • 1 çay kaşığı kırmızı pul biber
  • Yarım su bardağı parmesan peyniri

 

Tarifi:

  • Kahverengi uçlarını keserek  brüksel lahanası hazırlayın ve dörde bölün.
  • Zeytinyağı, şeker, tuz ve biber ile bir kaseye koyup karıştırın. 
  • Brüksel lahanasını koyun ve 35 ila 40 dakika boyunca Arçelik Ankastre Ocak’ tatavada kavurun arada tavayı sallayın. 
  • Brüksel lahanalarını Arçelik Ankastre Fırın tepsisine alıp, üzerine parmesan peyniri ekleyin, 10 dakika bu şekilde fırınlayın. 
  • Afiyet olsun! 

 

Parmesanlı Enginar Dolması | Mucize Lezzetler

Malzemeler:

  • 4 adet enginar
  • 2 adet limon
  • 1 su bardağı su
  • 4 adet enginar
  • 1 su bardağı rende mozzarella
  • 2 yemek kaşığı ekmek kırıntısı
  • 1 çay bardağı parmesan
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı karabiber

Tarif:

  • Arçelik Ankastre Ocak ’ta büyük bir tencerede suyu kaynatmaya başlayın.
  • O sırada enginarları kesme tahtasına yatırıp yapraklarının bir kısmını kesin, düzeltin.
  • Kaynayan suyun içerisine limonları ince ince dilimleyin üzerine enginarları koyun ve tencerenin kapağını kapatın.
  • 25 dakika orta ateşte pişirin.
  • O sırada dolgusunu yapmak için derin bir kase alın. İçerisine ekmek kırıntıları, mozzarella ve parmesan, sarımsak, zeytinyağı, tuz ve karabiberi ekleyip iyice karıştırın.
  • Ardından tencereden enginarları çıkartıp fırın tepsisine alın.
  • Kaşık yardımıyla yaprakların arasına hazırladığınız dolguyu doldurun.
  • Üzerine son kez mozzarella serpip Arçelik Ankastre Fırın’da 180 derecede 5-10 dakika üzeri kızarana kadar bekletin.
  • Afiyet olsun!
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