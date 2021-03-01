MUCİZE LEZZETLER
3 Farklı Sebze Tarifi
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Kahvaltılar İçin 3 farklı sebze tarifi var! (Sponsorlu İçerik)
Fırında Parmesanlı Brüksel Lahanası | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 1 kg Brüksel lahanası
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı kahverengi şeker
- 3/4 çay kaşığı tuz
- 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
- 1 çay kaşığı kırmızı pul biber
- Yarım su bardağı parmesan peyniri
Tarifi:
- Kahverengi uçlarını keserek brüksel lahanası hazırlayın ve dörde bölün.
- Zeytinyağı, şeker, tuz ve biber ile bir kaseye koyup karıştırın.
- Brüksel lahanasını koyun ve 35 ila 40 dakika boyunca Arçelik Ankastre Ocak’ tatavada kavurun arada tavayı sallayın.
- Brüksel lahanalarını Arçelik Ankastre Fırın tepsisine alıp, üzerine parmesan peyniri ekleyin, 10 dakika bu şekilde fırınlayın.
- Afiyet olsun!
Parmesanlı Enginar Dolması | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 4 adet enginar
- 2 adet limon
- 1 su bardağı su
- 4 adet enginar
- 1 su bardağı rende mozzarella
- 2 yemek kaşığı ekmek kırıntısı
- 1 çay bardağı parmesan
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 diş sarımsak
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı karabiber
Tarif:
- Arçelik Ankastre Ocak ’ta büyük bir tencerede suyu kaynatmaya başlayın.
- O sırada enginarları kesme tahtasına yatırıp yapraklarının bir kısmını kesin, düzeltin.
- Kaynayan suyun içerisine limonları ince ince dilimleyin üzerine enginarları koyun ve tencerenin kapağını kapatın.
- 25 dakika orta ateşte pişirin.
- O sırada dolgusunu yapmak için derin bir kase alın. İçerisine ekmek kırıntıları, mozzarella ve parmesan, sarımsak, zeytinyağı, tuz ve karabiberi ekleyip iyice karıştırın.
- Ardından tencereden enginarları çıkartıp fırın tepsisine alın.
- Kaşık yardımıyla yaprakların arasına hazırladığınız dolguyu doldurun.
- Üzerine son kez mozzarella serpip Arçelik Ankastre Fırın’da 180 derecede 5-10 dakika üzeri kızarana kadar bekletin.
- Afiyet olsun!
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