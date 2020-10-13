Zoe Counter (Ct) - Zoe Counterları, Güçlü Ve Zayıf Rakipleri İle İyi Ve Kötü Yönleri Hakkında İpuçları

Zoe karakteri oldukça popüler Lol karakterlerinden biridir. Bu karakterin özelliklerine geçmeden önce genel bir bilgilendirme yapalım.

Zoe Counter

Zoe fiziksel görünüşü itibari ile çocuksu bir görünüme sahiptir. Ancak oyunun en eski karakterlerinden biri olduğu söylenebilir. Zoe karakter olarak da biraz çılgındır. Bu sebeple ne düşünüp planladığını anlamanız asla mümkün olmaz. Zoe Targon'un kozmik haberciliği görevini üstlenmektedir. Çok güçlü olmasına rağmen genelde ölümlülerle uğraşmak ve baloncuk üflemek için görevlerini aksatır. Çünkü Zoe için kendini eğlendirmek oldukça önemli bir konudur.

Zoe Counter Karşı Güçlü Rakipleri

l Ahri

l Zed

l Morgana

l Veigar

l Fizz

l Katarina

Zoe Counter Karşı Zayıf Rakipleri

l Anivia

l Ekko

l Malzahar

l Lux

l Azir

l Aurelion Sol

Zoe Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Pırıltı Şenliği: Zoe yetenek kullandıktan sonra tekrar normal bir saldırı gerçekleştirdiği zaman ekstradan zarar vermektedir.

Uçarı Yıldız: Zoe oldukça küçük bir bölgede pasifini uygulayan ve sihirli hasar gören yıldız göndermektedir. İsterse yıldızını dilediği bir konuma da göndermektedir. Yıldızın verdiği hasar geçmiş olduğu yerlere göre değişkenlik göstermektedir.

Büyü Hırsızı: düşman bir büyü yaptığı zaman bu büyünün parçaları bir süre zemin üzerinde kalmaktadır. Zoe köleleri öldürdüğü zaman köleler de büyü pulu bırakır. Bu büyü pulları toplandığı zaman o büyü her ne ise onun bir atışını kullandırmaktadır. Zoe bu atışları yaparken bonus hız kazanmaktadır ve en yakınındaki rakibe saldırır.

Hınzır Uyku Baloncuğu: Zoe bir top fırlatır ve bu top hedefe değdiği anda patlar ve rakibe büyük bir hasar verir. Bu atış ile düşmanlar bir süre sonra uyur ve bir sonraki saldırıda daha fazla zarar görürler.

Bir Oradayım Bir Burada: Zoe hedeflediği konuma ışınlanabilir burada düşmanlarına zarar verir ve eski konumuna tekrar ışınlanır.