Ziraat Mobil İndir - Ziraat Mobil Nasıl İndirilir? Android Ve İos İçin Ücretsiz Son Sürüm Ziraat Mobil Uygulaması

Ziraat mobil uygulaması çok hızlı çalışan bir mobil uygulamadır. Aynı anda pek çok işlemi yapabilirsiniz. Para transferleri ve para çekim işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapmak mümkündür. Ziraat bankası tarafından geliştirilen bir mobil uygulamadır. Son derecede güvenli bir mobil uygulamadır.

Ziraat Mobil Nedir ve Ne İşe Yarar?

Ziraat bankasının mobil uygulamasıdır. Ziraat mobil para yatırma, para çekme, fatura ödeme, döviz alıp satmayı sağlayan bir mobil uygulamadır. Ziraat mobil T.C. kimlik kartı ile girilebilen ve her girildiğinde kod soran bir mobil uygulamadır. Bundan dolayı son derecede güvenilir bir mobil uygulama olduğunu söyleyebiliriz. Ziraat mobil mobil bankacılık işlemlerinizin tümünü gerçekleştirmektedir. Buradan bütün borç işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve her türlü işlemleri kısa süre içerisinde yapabilirsiniz. Ziraat mobil istediğiniz yerden ve istediğiniz zaman bütün finansal işlemlerinizi gerçekleştirmenize olanak tanır.

Ziraat Mobil Nasıl İndirilir?

Ziraat mobil uygulamasını indirmek için öncelikle market uygulamasına giriş sağlayın. Daha sonra üst tarafta yer alan uygulama arama kutucuğuna ziraat mobil yazın. Ziraat mobil yazdıktan sonra kırmızı logolu bir uygulama linki göreceksiniz. Ona da tıkladıktan sonra artık yükle seçeneğine basarak ziraat mobili kolay bir şekilde android ya da ios işletim sistemlerinize indirebilirsiniz.

Ziraat Mobil IOS App Store İndirme Linki

Ziraat mobili app store'dan indirmek için link şu şekildedir;

" https://apps.apple.com/tr/app/ziraat-mobil/id885993234 "

Ziraat Mobil Android Google Play İndirme Linki

Ziraat mobil android için google play indirme linki;

" https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ziraat.ziraatmobil&hl=tr&gl=US "

Ziraat Mobil Nasıl Yüklenir?

Hangi işletim sistemini kullanıyorsanız onun için indirme linklerinde ki linki adres çubuğuna yapıştırarak güvenli ve ücretsiz bir şekilde ziraat mobil uygulamasını indirebilirsiniz. Onun dışında ise telefonlarınızda yer alan market uygulamasına giriş sağlayarak buradan arama yerine "Ziraat Mobil" yazarak ilk çıkan uygulamaya basarak uygulamayı indirebilirsiniz.

Ziraat Mobil Nasıl Kullanılır?

Ziraat mobil uygulamasına öncelikle üyelik gerçekleştirmeniz gerekiyor. Üyelik gerçekleştirdikten sonra uygulamaya giriş sağlayabilirsiniz. Uygulayamaya giriş sağladıktan sonra sağ altta sizi bir menü kısmı karşılayacaktır. Menüye tıkladıktan sonra burada yapmak istediğiniz bütün işlemler karşınıza çıkıyor. Örneğin buradan para transferleri kısmına tıklayarak hesaplar arası transfer ya da başka hesaba EFT para transferi yapabilirsiniz. Bunun için hesap göndereceğiniz adresin mutlaka iban bilgilerinin doğru olduğundan emin olun. Hemen aşağıda yer alan Western union seçeneğini de kullanarak yurt dışına doğrudan para aktarma işlemlerini yapabilir hatta yurt dışından para alabilirsiniz.

Geri tıklayarak kartlarım seçeneğine tıklayarak burada kredi kartlarınızı ve banka kartlarınızı görebilirsiniz. Daha önce satın almış olduğunuz sanal kartlar da yine burada bulunmaktadır. Eğer yeni bir kart gönderimi yaptıysanız kart gönderi takibini de yine gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Mobil'in Özellikleri Neler? Ziraat Mobil İncelemesi

- Hızlı bir şekilde para gönderebilir ve para alabilirsiniz.

- Hesap bakiye durumunuzu kontrol ederek borç durumunuzu öğrenebilirsiniz.

- Fatura yatırma işlemlerini bu uygulamadan gerçekleştirebilirsiniz.

- Hesap hareketlerini de takip ederek daha önce göndermiş olduğunuz paraların gününü öğrenebilirsiniz.

Ziraat Mobil Nasıl Silinir?

Uygulama indirmek için girdiğiniz markete tıklayarak burada ki uygulamalardan ziraat mobili seçerek uygulamayı kaldırabilirsiniz.