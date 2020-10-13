Zed Counter (Ct) - Zed Counterları, Güçlü Ve Zayıf Rakipleri İle İyi Ve Kötü Yönleri Hakkında İpuçları

Zed Counter bir ninjadır. Küçükken yetim kalmıştır ve ninja evinde büyümüştür. Zed Counter ile alakalı bilgilere geçmeden önce kısa bir bilgilendirme yapalım.

Zed Counter

Zed oldukça merhametsiz ve bir o kadar da acımasızdır. Bunun yanında Zed Gölge Tarikatı'nın da lideri durumundadır. Savaş esnasında Zed kötü ruhlu bir büyüyü serbest bırakmak zorunda kalmıştır. Bunun yanında Zed ulusa ve yeni düzene karşı olan her şeyi yok etmeye programlanmış biridir.

Zed Counter Karşı Güçlü Rakipleri

l Irelia

l Kayle

l Malzahar

l Jax

l Lissandra

Zed Counter Karşı Zayıf Rakipler

l Brand

l Veigar

l Nidalee

l Darius

l Kassadin

l Orianna

Zed Counter İyi Yönleri ve Yetenekleri

Zed Counter'ın yeteneklerini bilmeniz de oyunu doğru bir şekilde oynayabilmeniz açısından oldukça önemlidir.

l Düşene Tekme: Zed %50'in altında gücü kalan rakiplerine %6 ile arasında ekstra büyü hasarı vermektedir. Aynı hedef üzerinde bu hasar 10 saniyede bir yenilenebilmektedir.

l Keskin Shuriken: Bu yetenek ile Zed ve gölgeleri shuriken fırlatmaktadır. Shurikenler isabet ettikleri rakiplere hasar vermektedir.

l Canlı Gölge: Pasif konumdayken Zed ile gölgeleri rakibe çarptıkları zaman enerji kazanırlar. Aktif konumdayken Zed'in gölgesi öne çıkmakta ve birkaç saniye bu şekilde kalmaktadır. Canlı gölge aktif olduğu zaman Zed bu gölgesi ile yer değişikliği yapabilmektedir.

l Gölge Darbesi: Zed bu yeteneği ile yakında bulunan rakiplere hasar verebilmektedir.

l Ölüm İşareti: Bu yetenek oldukça önemlidir. Çünkü Zed bu yeteneğini kullandığı zaman rakipleri tarafından hedef alınamamaktadır. Bu yetenek ile bir rakibini hedef almakta ve ona doğru ilerlemektedir.

Zed Counter Kötü Yönleri ve Zayıflıkları

Zed yenmesi oldukça zor olan karakterlerden bir tanesidir. Bu şampiyon suikastçı bir karakter olması sebebi ile rakiplerine karşı başarılı olma konusunda oldukça iyidir. Ancak Zed'in karşısına doğru şampiyonları çıkardığınızda kazanma şansınız oldukça yüksektir. Zed'i Counterlamayı başarırsanız ona karşı avantajda elde etmiş olursunuz.