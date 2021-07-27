"Yüksek performanslı ekiplerin anahtar bileşeni kültürdür"

"Yakın zamanda Harvard Business Review'da yayınlanan bir makalede, paylaşılan değerler kültürü, yüksek performanslı ekipler için çıkış ​​noktası olarak tanımlandı. Veeam olarak EMEA'daki sektör liderliğimiz; çeviklik, disiplin ve mücadele ruhu üzerine kurduğumuz kültürümüze çok şey borçludur. Bu değerler, yüksek performansın yanı sıra her iki tarafın da iki yönlü güvenine dayanan iş ortaklarımıza yatırım yapma taahhüdümüzü de güçlendiriyor.

Kültüre karşı strateji

Dünyaca ünlü danışman Peter Drucker'ın da dediği gibi: “kültür stratejiyi kahvaltıda yer”. Bu, net bir stratejiye sahip olmanın herhangi bir işletmenin başarısı için temel olmadığı anlamına gelmiyor. Ancak paylaşılan değerler kültürünü teşvik etmek size istediğiniz stratejiyi uygulamaya olanak tanır. Eğer ekibinizi ortak hedefte birleştiren bir kültürünüz yoksa dünyanın en akıllı stratejisine sahip de olsanız yine de eninde sonunda başarısız olursunuz.

Paylaşılan değerler, ortak fikir veya kontrolü elde tutmak demek ile ilgili olmadığı gibi tam aksine çok farklı ekiplerin yaratıcı düşünce, sürekli yenilik ve yüksek performans açısından başarılı olduğu iyi biliniyor. Ortak kültür ise ekibinizdeki bireylerin aynı şekilde düşünmesi, hareket etmesi ve davranması anlamına gelmiyor. Ortak değerler ve kültür belirlenen hedeflere ulaşmak için herkesin tanıması gereken temel ilkelerdir.

Stratejimizi varış noktamıza benzetebiliriz. Hepimiz farklı yollar, rotalar planlıyoruz, farklı ulaşım şekilleri kullanıyoruz, aynı yolculukta farklı deneyimler yaşıyoruz. Ortak değerlerimiz, birbirimizi nasıl desteklediğimiz, bir engelle karşılaştığımızda nasıl kalıpların dışında düşündüğümüz ve gelişimimizi, başarılarımızı nasıl paylaştığımızı ifade eder.

İş ortaklığında ortak değerler

Veeam olarak EMEA iş ortaklarından oluşan ağımız, ekibimizin bir uzantısıdır. Bu nedenle, onlarla çalışma şeklimize onların değerlerini ve kültürlerini yansıtmalı ve aynı zamanda organizasyonumuzun bütünleşik bir parçası olmaları için kendi kültürümüzü onlara aktarmalıyız. İş ortaklarının gelişen ihtiyaçlarına göre değerimizi sürekli olarak geliştirmek için VeeamON veya VeeamON Tours'a gibi pek çok etkinliğin de altında yatan amaç budur.

İyi bir iş ortaklığı çift yönlü bir yoldur. Ortaklar bize son kullanıcıların zihinleri hakkında fikir, heyecan verici dijital dönüşüm projelerinin bir parçası olma fırsatı ve sonsuz beceri ve uzmanlık sunar. Veeam de iş ortaklarının müşterilerine sunduğu değer teklifini geliştirmelerine yardımcı olmayı taahhüt eder.

İş ortaklarımız müşterilerinin dijital dönüşümünü desteklerken aynı zamanda müşterilerinin ihtiyaç duyduğu güvenilir danışmanlar olmalarına yardımcı olmak adına Veeam olarak kendi uzmanlığımızı ve deneyimimizi ortaklarımızla paylaşmaya her zaman inanırız.

IDC Veri Replikasyonu ve Koruması Yarı Yıl İzleme Raporu’na göre 2020 yılının ikinci yarısında Veeam EMEA'da 1 numara olarak yer alıyor. Sektör liderliğimizi çeviklik, disiplin ve mücadele ruhu değerlerimize ve aynı zamanda ortaklarımıza duyduğumuz güvene bağlıyoruz.

Paylaşılan değerler kültürü ve stratejik hedefler kurmak, her ekip ve her iş ortaklığı için kazanan bir formüldür."