Yıldız İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayarda Klavye İle Yıldız İşareti Yapımı (Windows 10, 8, 7 Ve Mac)

Yıldız işareti klavyede direkt olarak bulunan bir simgedir. Bu simgeyi tek bir tuş ile ortaya çıkarmak mümkün. Sayısal tuş takımının olduğu alanda yıldız işaretini görmek mümkündür. Bu alanı kullanarak yıldız işaretini tek bir tuş ile yapabilirsiniz. Ayrıca klavyenin hemen üstündeki sayısal tuşların arasında da yıldız simgesi vardır.

Yıldız İşareti Nasıl Yapılır?

Yıldız işaretini yapmak için klavyenin sağ tarafında bulunan sayısal tuş takımı kullanılabilir. Bu tuş takımının bulunduğu bölgede yıldız simgesini temsil eden bir tuş bulunuyor. Bu tuşu kullanarak yıldız simgesini kolayca yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra klavyede harflerin hemen üstünde yer alan sayısal tuş takımında da yıldız işaretini görmek mümkün.

Her iki alandan da yıldız işretini kolayca yapabilirsiniz. Ayrıca yıldız işareti (*) karakter eşlem tablosunda da yer alır. Bilgisayarın arama bölümüne karakter eşlem yazın daha sonrasında çıkan pencerenin sağ alt köşesinde yer alan unicode bölümüne 2729 kodunu yazın. Birçok yıldız seçeneği çıkacaktır.

Bilgisayarda Klavye İle Yıldız İşareti Yapımı (Win 10, 8, 7 ve Mac)

bilgisayar klavyesi ile yıldız işareti yapmak için klavyenin sağında bulunun sayısal tuş takımı içindeki yıldız simgesinin olduğu tuş kullanılabilir. Harflerin hemen üstündeki sayısal tuş takımı arasında da yıldız işaretini temsil eden bir tuş bulunuyor. Mac bilgisayarlar için yıldız işareti düzenle bölümünden emoji ve semboller alanına girilir. Buraya yıldız yazmanız durumunda birçok yıldız simgesi çıkacaktır. İstediğiniz seçebilirsiniz.