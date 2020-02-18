Yerli güvenlik şirketi Picus, 2020 yılı hedeflerini paylaştı

Picus kurucu ortağı ve CTO’su Volkan Ertürk, “Çözümümüz birçok pazarda ilgiyle karşılanıyor ve iş ortaklarımız ve değerli müşterilerimizle gerçek anlamda küresel bir şirket haline geliyoruz” derken, hedeflerini küresel piyasada bağımsız ve güvenilir bir oyuncu haline gelmek şeklinde açıkladı.

Picus, Avrupa’nın önde gelen yatırım fonlarından Earlybird ile yeni tamamlanan A Serisi yatırım turunda, toplam 6,25 milyon dolar tutarında stratejik yatırım aldı. Bu yatırımla Avrupa ve ABD pazarlarındaki çalışmalar ile ürünün mühendislik altyapısı için güç kazandıklarını söyleyen Volkan Ertürk, “2018 yılında başlattığımız yurt dışı açılımını, başta ABD olmak üzere halihazırda faaliyet gösterdiğimiz İngiltere, Almanya, İtalya ve Orta Doğu pazarlarında devam ettirmek için planlama yapıyoruz” diye konuştu.

Bünyesinde çeşitli dikey alanlada uzman güvenlik araştırmacılarının da yer aldığı Picus Labs ekibi, siber saldırganları ve kullandıkları teknikleri 1.300+ ‘den fazla farklı kaynaktan izliyor ve tehdit aktörlerinin kullandığı yeni teknik ve taktikleri günlük olarak atak örneklerini güvenlik simülasyonları için Picus müşterileriyle paylaşıyor. Volkan Ertürk, Picus Labs tarafından yapılmakta olan araştırma çalışmalarının katlanarak, dünyada siber güvenlik alanında bilinen ve sözü geçen Siber Güvenlik Araştırma Merkezi olmasını hedeflediklerini söyledi.

Aynı zamanda mühendislik ve hizmet ekiplerini de büyüttüklerini dile getiren Ertürk, “Hali hazırda yapılandırdığımız Siber Güvenlik Merkezi ve Mühendislik Üssü, siber güvenlik alanında yeni çözümler geliştirmek için önemli bir gücümüz olacak. Hedefimiz, tıpkı Atak Simülasyonu alanında yaptığımız gibi yenilikçi fikirler geliştirerek, Picus’u küresel bir oyuncu haline getirmek. Bu bağlamda yeniden yapılanan UX, mühendislik, ürün yönetimi takımlarımızla ürünümüzün altyapısını daha esnek, ölçeklendirilebilir ve modüler bir mimaride güçlendiriyoruz. Yeni geliştirdiğimiz atak modelimiz ile atak üretim sürecimizi kısaltırken, daha efektif ve çevik bir şekilde, daha verimli bir güvenlik simülasyon ve iyileştirme deneyimini müşterilerimize sunmayı hedefliyoruz. Bunun yanında yeni ürün arayüzümüz ile simülasyon ve güvenlik doğrulama çıktılarımızın akışını çeşitli güvenlik profillerine uygun olarak daha yüksek seviyede katkı sağlayarak siber risk analizi süreçlerine daha ölçeklendirilebilir ve çevik hale getirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca SIEM gibi çeşitli güvenlik zekâsı ürünlerinin güvenlik tespit yeteneklerinin Picus çıktıları ile zenginleştirilerek özelikle güvenlik tespiti katmanında daha verimli kullanılabilmesi gibi birçok yenilik ve inovasyona da yatırım yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Halen Ankara ve İstanbul’da ofisleri bulunan Picus, şu anda 90 kişi olan kadrosunu sektördeki yetkin isimlerle geliştiriyor. Picus’un yurt dışında satış ofisleri ve 12 ülkede de aktif 60 bayisi bulunuyor.