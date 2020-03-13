Yepyeni bir telefon daha geldi: İşte karşınızda Nubia Red Magic 5G

Apple, Samsung, LG, Nokia, Xiaomi, Huawei dahil pek çok marka, en yeni akıllı telefonlarıyla rekabeti iyiden iyiye kızıştırırken, bu alanda yeni isimler de öne çıkmaya başladı. Nubia isimli telefon üreticisinin elinden çıkan Nubia Red Magic 5G, daha çok oyun odaklı geliştirilen ve üst sınıfa giren bir akıllı telefon olma özelliğine sahip.



Ekranı 144 Hz tazeleme oranına sahip olan ve 240 Hz dokunma algılama kapasitesindeki cihaz, 6.65 inç'lik ekran büyüklüğüyle geliyor. Qulacomm'un Snapdragon 865 işlemcisinden gücünü alan Nubia Red Magic 5G, 8/12 ve 16 GB RAM'li modelleriyle geliyor. Depolama hafızası tarafında ise 128 ve 256 GB kapasite seçenekleri bulunacak.



Oyuncular için geliştirilen bir telefon olmasından dolayı oldukça yüksek seviyede bir donanıma sahip olan cihazda ısınma sorununa da çözüm bulunmuş. 15.000 rpm dönüş hızına sahip fan ve sıvı soğutma kombinasyonundan oluşan çift soğutma sistemi mevcut.



Telefonun arka yüzünde 64 MP + 8 MP + 2 MP üçlü kamera sensörü kullanılırken, ön yüzde de 8 MP selfie kamera dikkat çekiyor. Ekrana gömülü parmak izi tarayıcısına da sahip olan telefonda 4500 mAh kapasiteli batarya kullanılıyor ve 55W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor.





5G ve Wi-Fi 6 teknolojilerini destekleyen Nubia Red Magic 5G, Android 10 işletim sistemi altında çalışıyor ve bu telefona özel arayüz ile (Red Magic OS) geliyor. Şimdi de fiyatlara bakalım:



Nubia Red Magic 5G (8+128 GB) - 540 dolar

Nubia Red Magic 5G (12+128 GB) - 583 dolar

Nubia Red Magic 5G (12+256 GB) - 625 dolar

Nubia Red Magic 5G (16+256 GB) - 711 dolar

Nubia Red Magic 5G Şeffaf Versiyon (12+256 GB) - 654 dolar

Nubia Red Magic 5G Şeffaf Versiyon (16+256 GB) - 739 dolar



Cihazlar, bugünden itibaren raflardaki yerini alıyor. Çin'de ilk etapta satışa sunulması beklenen ürünün ilerleyen haftalarda dünyaya açılması bekleniyor.