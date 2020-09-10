Yeni nesil AMD Ryzen ve AMD Radeon ne zaman tanıtılacak?

AMD, sonbahar aylarını yoğun olarak geçirecek. Önümüzdeki aydan itibaren AMD, bir grup yüksek performans bilgi-işlem ve grafik performansı sunan ürünlerini tanıtacak.

Yeni nesil Ryzen masaüstü işlemciler, 8 Ekim'de duyurulacak. “Zen 3” mimarili yeni nesil Ryzen masaüstü işlemcilerle ilgili detayların paylaşılacağı etkinlikte Dr. Lisa Su ve diğer AMD yöneticileri “Zen 3” için bu yeni yolculuğu izleyicilerle paylaşacak.

Diğer yandan yeni nesil Radeon grafik ürünleri de 28 Ekim tarihinde sahneye çıkacak. Şirket, RDNA 2 mimarisi, Radeon RX 6000 serisi grafik kartları ile oyun geliştiriciler ve ekosistem ortaklarıyla olan işbirlikleri hakkında detayları paylaşacak.



