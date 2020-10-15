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Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 15.10.2020 - 14:28 | Son Güncelleme:

iPhone 12'ler şarj adaptörlerine olan talebi artıracak

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Apple, geçtiğimiz günlerde yeni iPhone modellerini görücüye çıkardı. Beklendiği gibi şarj adaptörü ve kulaklıkları kutuya dahil etmeyen şirket, ilerleyen haftalarda yeni ürünlerinin satışına başlayacak. Bu kapsamda şarj adaptörü satışlarının da artması bekleniyor.

Apple, uzun zamandır merakla beklenen yeni telefonlarını tanıttı; ancak beklendiği gibi yeni telefonların kutu içeriğinde şarj adaptörü ve kulaklık yer almıyor. Apple'a göre şu anda dünyada 700 milyon Lightning kablosu ve 2 milyarın üzerinde de Apple güç adaptörü bulunuyor.

Kullanıcılar için yeni bir dönemin başlangıcı olan iPhone 12 serisi için şarj adaptörü edinmek isteyenler ayrıca ücret ödeyerek bu adaptörü satın alabilecek.

FRANSA'YI KAPSAMIYOR

Apple'ın bu yeni kararı, Fransa'da geçerli olmayacak. Fransız yetkililer, iletişim sırasında kullanıcıların radyo dalgalarına maruz kalma seviyesini azaltan aksesuarları zorunlu hale getirmiş durumda. 2010 yılında yürürlüğe giren yasa kapsamında bu tip aksesuarlara sahip olmayan akıllı telefonların satışı yasak.

iPhone 12ler şarj adaptörlerine olan talebi artıracak

Şarj adaptörleri kutulardan kaldırılınca gözler şarj adaptörü üreten diğer markaların üzerine çevrilmiş durumda. Bu markalardan biri olan Anker'in iddiasına göre 20 Watt çıkış gücü ile gelen Powerport III Nano isimli şarj adaptörü telefonları 3 kat daha hızlı şarj edebiliyor. 

18 Watt’lık standart iPhone şarj aletinden yüzde 50 daha ufak boyutta olan ürün, iPhone 8 ve sonraki modellerde hızlı şarj özelliğini aktif olarak sunuyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre PowerIQ 3.0 teknolojisini kullanan ürün, şarj hızlarını da otomatik olarak ayarlıyor.

Benzer şekilde Spigen, Xiaomi ve diğer pek çok teknoloji üreticisi de bu adaptörleri ayrıca satıyor. 

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