Veri geçişine göre dünyanın en büyük İnternet Değişim Noktası olan DE-CIX Frankfurt, hız kesmeden büyümeye devam ederken, DE-CIX Istanbul ise yaygın altyapısı ile aynı ülke içerisinde Avrupa ve Asya olmak üzere iki kıtaya aynı anda hizmet veren dünyanın tek Internet Değişim Noktası.

İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir’de bulunan birçok veri merkezi ile çok sayıda ağa bağlanma fırsatı sağlamakla beraber önde gelen global ve bölgesel ağlara hizmet ediyor. DE-CIX Istanbul, mevcut ulusal ve uluslararası operatörler ile içerik dağıtım ağlarının İnternet Değişim Noktası’na geçmesiyle beraber büyüme kaydederken, özellikle uluslararası ağlardan büyük ilgi gördü.

YİNE REKOR KIRDI

DE-CIX (Alman Ticari İnternet Değişim Noktası) Frankfurt, en yoğun zamanda gerçekleşen veri trafiğinde yeni bir rekora imza attığını açıkladı. Saniyede 10 Terabit ile DE-CIX, stratosferi zorladı. Geçtiğimiz Mart ayında DE-CIX, saniyede 9 Terabit trafik ile rekor kırmıştı, şimdi sadece birkaç ay sonra bahar ayında kırılan bu eski rekor yüzde 10 oranında aşıldı. Aralık 2019’da trafik rekoru 8.1 Terabit seviyesine ulaşmıştı. Geçen senenin bu zamanı (7.1 Terabit) ile kıyaslayınca, DE-CIX Frankfurt’taki veri akışında yüzde 40’lık bir büyümeden bahsediyoruz.

ZİRVE BAŞLIYOR

DE-CIX, Microsoft'un da ana sponsorlarından olduğu dev zirvesini 19 Kasım ttarihinde cnnturk.com adresi üzerinden gerçekleştirecek. Yeni Dünya Düzeni: Birbirine Bağlı Olmak temasıyla gerçekleştirilecek olan zirvede yeni dünya düzeninde bağlantı ekosisteminin bugünü ve geleceği tartışılacak, pandemi sırası ve sonrasının internet dünyasını farklı oyuncuların bakış açısı masaya yatırılacak ve bugünün ve yarının birbirine bağlı dünyasında bulutun rolü konuşulacak.



DE-CIX Türkiye Bölge Direktörü Bülent Şen ile Microsoft Azure & Hibrit Bulut Sistemleri Direktörü Cüneyt Batmaz'ın açıklamalarına sayfamızdaki videodan ulaşabilirsiniz.