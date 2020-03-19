Yapay zeka, koronavirüs hakkında sorulan sorulara yanıt verecek

Şimdilik en kritik 20 ana başlıkta gelebilecek yüzlerce farklı soruya cevap verebilen bu dijital asistan öncelikli olarak Sağlık Bakanlığı ile diğer bakanlıkların resmi sitelerindeki ve Twitter hesaplarındaki açıklamaları baz alıyor ve oradaki güncellemeleri takip ediyor. T.C. Sağlık Bakanlığı algoritmalarına göre hastalık riskini hesaplayabilen asistan Türkiye’nin Korona Virüsü ile mücadelesini güçlendirecek.

Yapay Zeka kapsamında makine öğrenmesi teknolojisiyle desteklenen bot/Korona Virüsü Bilgi Asistanı ayrıca gündemdeki hızlı değişimle birlikte farklı konular ortaya çıktıkça resmi kanallardan yapılan açıklamalar çerçevesinde yeni sorulara hızla adapte olabiliyor. Korona Virüsü Bilgi Asistanı’na koronabot.com sayfasından erişim sağlanabiliyor. Vatandaşlar siteye girdikten sonra isterlerse sayfadaki arama alanından isterlerse de sağ alt köşedeki bot sembolünü kullanarak merak ettikleri soruları yazabiliyorlar. Bu soruları algılayan yapay zeka, ilgili sorulara en doğru yanıtı gerçek zamanlı olarak verebiliyor.



Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs vakalarının Türkiye’de de görülmesiyle birlikte alınan sıkı tedbirler virüs salgınını önlemeye yönelik olarak hayata geçirilmeye başlandı. Bu süreçte yanlış bilgilerle mücadele de büyük bir önem arz ediyor. Vatandaşların, T.C. Sağlık Bakanlığı ve ilgili diğer kurumlardan alınan bilgiler dışında farklı kaynaklara yönelmemesi kritik hale geliyor. CBOT hazırladığı Korona Virüsü Bilgi Asistanı ile vatandaşların doğru bilgiye ulaşmasının önünü açmayı hedefliyor.

CBOT’un kendi geliştirdiği makine öğrenmesi ve doğal dil işleme teknolojilerini kullanarak uygulamaya aldığı asistan ile şimdilik en kritik 20 konuda gelecek yüzlerce farklı soruya cevap veriyor. Bu asistan öncelikli olarak T.C. Sağlık Bakanlığı ile diğer bakanlıkların resmi açıklamaları baz alıyor ve oradaki güncellemeleri takip ediyor. Bot gündemdeki hızlı değişimle birlikte farklı konular ortaya çıktıkça resmi kanallardan yapılan açıklamalar çerçevesinde yeni sorulara hızla adapte olabiliyor. Asistan ayrıca T.C. Sağlık Bakanlığı algoritmalarına göre hastalık riskini hesaplayabiliyor.

Korona Virüsü Bilgi Asistanı’na koronabot.com web sayfasından erişim sağlanabiliyor. Vatandaşlar siteye girdikten sonra isterlerse sayfadaki arama alanından isterlerse de sağ alt köşedeki bot sembolünü kullanarak merak ettikleri sorulara cevap alabiliyor.