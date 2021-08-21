Yaklaşık İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle Word, Excel Ve Notepad'de Yapımı

Yaklaşık işareti matematiksel bir işarettir. Word ve excel üzerinden bu işaret kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Bu sembolü yapabilmek için farklı tuşların kombinasyonlarından faydalanılmaktadır.

Yaklaşık İşareti Nasıl Yapılır?

Windows işletim sistemlerinin kullanıldığı bilgisayarlarda ve laptoplarda yaklaşık işaretini yapmak için çeşitli kısaltmalar kullanılmaktadır. Yaklaşık işaretini yapmak için alt gr + ü tuşları kullanılır. Bunun için öncelikle alt gr tuşuna basılı tutulur. Bu tuşa basılırken sonrasında ü tuşuna basılarak yaklaşık işaretini yapmak mümkündür. Yaklaşık işareti tilde işareti ismi ile de bilinmektedir.

Numlock kısmındaki rakamlar ile de bu işareti yapmak mümkündür. Bunun için ise alt + 0126 tuşları kullanılmaktadır. Alt tuşu klavyede boşluk yani space tuşunun sol tarafında bulunmaktadır. Alt tuşuna basılı tutulurken ardından 0-1-2-6 tuşlarına basılmaktadır.

Bilgisayar Klavyesi ile Word, Excel ve Notepad'de Yapımı Nasıldır?

Yaklaşık işaretini farklı bir şekilde yapmak da mümkündür. Bu yöntem karakter eşlem uygulaması ismi ile bilinmektedir. Bilgisayarda başlat bölümünde uygulamalar içerisinde sistem araçları bölümüne gidilir. Burada karakter eşlem menüsü vardır. Bu menü açılır. Buradan yazı tipi olarak Arial seçilmelidir. Sonrasında altta bulunan gelişmiş görünüm bölümüne gelinir. Böylece unicode alanı aktifleştirilmiş olmaktadır. unicode kısmına 007E yazıldığı zaman aramada yaklaşık işaretini bulmak mümkün olmaktadır.

Yaklaşık işaretinin bulunmasının ardından seç butonuna tıklanmalıdır. Bu işlemden sonra işaret metne kopyalanmaktadır. Bu diğer yöntemlere göre oldukça uzundur. Ancak bazı tuşlar çalışmadığı zaman bu yöntem tercih edilmektedir. Ancak bilgisayar klavyesinin tuşlarında herhangi bir sorun yoksa diğer yöntemlerden birinin seçilmesi daha uygun olacaktır. Çünkü bu yöntemler çok daha kolay ve kısa sürelidir.