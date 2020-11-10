XPG, VENTO PRO 120 PWM modeli fanlarını tanıttı

XPG, VENTO PRO 120 PWM modeli fanlarını duyurdu. Küçük boyutlu motor üreticilerinden Nidec ile ortaklaşa üretilen ürün; 120 PWM, 3,15mm H₂O statik basınç düzeyi ve 75 CFM’ye varan hava akışı ile öne çıkıyor.

Ürün sahip olduğu 4-pinli bağlantı ile PWM (Pulse Width Modulation) desteği sunuyor ve bu sayede fan hızı anakart yazılımı üzerinden kontrol edilebiliyor. Üstelik soğutmayı daha verimli ve kolay hale getirmek için birden fazla VENTO PRO senkronize çalışacak şekilde ayarlanabiliyor.

Japon malı mil yatakları sayesinde ürün yüksek çalışma yüklerine ve sıcaklıklara dayanabiliyor. Ayrıca özel tasarımlı fan pervaneleri sayesinde fanlar dönerken gürültü çıkarmıyor. Şirketin iddiası bu yönde. Titreşimi azaltan lastik yastıklar ile ürün, maksimum çalışma hızı olan 2150 RPM seviyesinde 28 desibel gürültü yaratıyor.

Ürün, 25℃ ortam sıcaklığında 250 bin saat, 60℃ sıcaklıkta ise 60 bin saat MTTF (hatalar arası ortalama zaman) değerine sahip.



