Xiaomi Türkiye resmi internet satış sitesi açılıyor

Mishoptr.com'un açılmasıyla ilgili Xiaomi Türkiye Satış Direktörü İrfan Öztürk; ''Türkiye'ye resmi olarak giriş yaptığımızdan bu yana, yerel iş ortaklarımızla iş birliklerimizi güçlendirmek, satış kanallarımızı genişletmek için çok önemli çalışmalar yürüttük. Tüm bu çalışmalarımız Türkiye'de büyümemizi sağlıklı bir şekilde sürdürebilmemiz için sağlam bir temel oluşturdu. 2020 yılının ilk yarısındaki büyümemiz; donanım, internet hizmetleri ve yeni perakendeyi bir araya getiren "triatlon" iş modelimizi bir kez daha kanıtladı. Şimdi de mishoptr.com'un açılışıyla Xiaomi kullanıcılarına yeni bir kanaldan daha seslenmeye hazırlanıyoruz. Mishoptr.com, tüketicilerin yüksek performanslı Xiaomi ürünlere daha uygun fiyatlarla ulaşabileceği bir kanal olacak.'' dedi.

Aylık aktif MIUI kullanıcıları Haziran 2020 itibarıyla 343,5 milyona ulaşan Xiaomi, 271 milyondan fazla akıllı cihazı bağlayan akıllı ev (AIoT) cihaz ekosistemi ile dünyanın en büyük tüketici IoT platformu olmayı başararak, geniş bir tüketici elektroniği yelpazesi geliştirmiş durumda.

2020’nin ikinci çeyreğinde Canalys’e göre Türkiye’deki akıllı telefon satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 226 artırarak yüzde 20 pazar payına ulaşan ve 3’üncü sırada yer alan Xiaomi Türkiye, mishoptr’un açılması ile birlikte akıllı telefonlar, aksesuar ve ekosistem ürünlerinden oluşan ürün yelpazesini Türk tükecilerine doğrudan ulaştırmaya başlayacak.

Kuruluşunun 10'uncu yılında Fortune Global 500 Listesi'nin 422'inci sırasına yükselerek listeye ikinci yıldır üstüste girmeyi başaran Xiaomi, 2019 yılında 468'inci sıradan giriş yaptığı listede, en genç şirket olarak yer almıştı.