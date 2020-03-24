Xiaomi Redmi Note 9S özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı

Xiaomi, Redmi Note serisine yeni bir halka eklemeye hazırlanıyor. Redmi Note 9S ismini taşıması kuvvetle muhtemel olan cihaz, 6.67 inç'lik ekranıyla geliyor. IPS LCD ekran kullanan ve 2400x1080 piksel ekran çözünürlüğü sunan cihazın ekran/kasa oranı ise yüzde 91'i bulouyor. Ön yüzünde ekrana gömülü kamera tasarımıyla dikkat çeken cihaz, 16 MP çözünürlüğünde selfi görüntüler alabiliyor.

Qualcomm'un Snapdragon 720G işlemcisinden gücünü alan telefonun arka yüzüne geldiğimizde ise dört kamera göze çarpıyor. Ana kamera 48 MP çözünürlüğünde görüntü alırken, bu kameraya 8 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP makro kamera ve de 2 MP derinlik algılama sensörü eşlik ediyor.

Batarya konusunda da kullanıcıları tatmin edeceğe benzeyen Redmi Note 9S, 5020 mAh kapasiteli batarya kullanıyor. 18W hızlı şarj teknolojisini de kullanan batarya bir yana cihaz iki farklı model olarak satışa çıkacak. 4 GB RAM + 64 GB dahili hafızalı olan ve 6 GB RAM + 128 GB depolama hafızalı model kullanıcıların karşısında olacak.



Corning Gorilla Glass 5 teknolojisiyle ekranı darbelere dayanıklı bir yapıda olan telefonun ağırlığı ise 209 gram seviyesinde. Cihazda 3.5 mm kulaklık girişi de yer alırken, fiyatlar şöyle oldu:

4 GB RAM'li model 180 dolar, 6 GB RAM'li model ise 200 dolar...

Ürünün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor.



