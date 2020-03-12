Xiaomi Redmi Note 9 resmen geliyor! İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi, bir süredir beklenen Redmi ailesinin yeni üyesi Redmi Note 9'u ortaya çıkardı. Koronavirüs tehdidi nedeniyle internet üzerinden gerçekleştirilen etkinlikte Redmi Note 9 Pro, 3 farklı rengiyle dikkat çekti: Mavi, beyaz ve siyah... 6.67 inç'lik ekran büyüklüğüne sahip olan ve 1080x2340 piksel ekran çözünürlüğüne ulaşan cihazın ekranı, kamerası ve arka kısmı Corning Gorilla Glass ile muhafaza ediliyor.



Gücünü Qualcomm'un geliştirdiği Snapdragon 720G'den alan Redmi Note 9 Pro'da kullanıcılar iki seçeneğe sahip olacak. 4 GB RAM ile 64 GB dahili hafızalı olan modelle birlikte 6 GB RAM ile 128 GB depolama hafızalı model birlikte satışa sunulacak. Cihazın dikkat çeken bir diğer özelliği ise beklendiği gibi kamerası... 48 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen ana kameraya 8 MP çözünürlüğünde görüntü alan ultra geniş açılı lens ile 5 MP makro lens eşlik ediyor. Ayrıca 2 MP çözünürlüğe sahip derinlik sensörü de yer alıyor.



Video çekiminde de başarılı olan telefon, 4K 30 FPS video kaydı yapabiliyor. Redmi Note 9 Pro'nun ön yüzünde ise 16 MP çözünürlüğünde tek kamera tercih edilmiş. Bu kamera ile 1080p 30 FPS video kaydı yapabilmek mümkün.



5200 mAh kapasiteli bataryaya sahip olması nedeniyle hayli uzun bir batarya ömrü sunan Redmi Note 9 Pro, 18W hızlı şarj teknolojisini de destekliyor. Cihazla ilgili en büyük eksiklik ise hiç şüphesiz kutusunun içinden kulaklık çıkmaması... Kulaklık için ayrıca ek bütçe çıkarmanız ve satın almanız gerekecek.



Redmi Note 9 Pro'nun fiyatları ise şöyle: 64 GB dahili hafızalı modeli 175 dolar, üst model ise 215 dolar... 17 Mart tarihinde ilk etapta Hindistan pazarına sunulması beklenen telefonun Türkiye'ye ne zaman geleceği ise henüz belli değil.



