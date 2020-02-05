Xiaomi Redmi 9 geliyor! Özellikleri bakın nasıl olacak?

Xiaomi, ilgi gören Redmi 8 serisinin ardından bu kez Redmi 9 için kolları sıvadı. Xiaomi Hindistan'da görev yapan Genel Müdür Manu Kumar Jain, konuyla ilgili yaptığı açıklamada yeni bir Redmi akıllı telefonu üzerinde çalıştıklarını duyururken, diğer yandan bu cihazda daha güçlü bir işlemcinin bulunacağına vurgu yaptı ve cihazla ilgili minik detaylar verdi.



6.67 inç'lik HD+ ekranla donatılması beklenen yeni Redmi 9, 6 GB RAM ile gelecek. Diğer yandan cihazda toplamda 128 GB depolama hafızası yer alacak. Diğer pek çok telefon modeline kıyasla daha büyük bir batarya kapasitesine de sahip olması beklenen Redmi 9'un Şubat ayı içinde tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Jain‘in yaptığı açıklamada dikkat çeken bir nokta ise telefon isminin hiç dile getirilmemesiydi. Ancak şirkete yakın kaynaklar bu modelin Redmi 9 olduğunu düşünüyor. Realme’nin Şubat ayında uygun fiyatlı Realme C3 modelini piyasaya süreceği düşünüldüğünde, yeni Redmi akıllı telefonun ortaya çıkma ihtimali zaten çok da uzak değil.