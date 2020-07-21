Xiaomi Mi TV Stick: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı

Xiaomi, Mi Box S modeline alternatif olarak geliştirdiği yeni ürünü Mi TV Stick’i Türkiye'ye getirdi. Cebe sığan boyutlardaki Mi TV Stick (yaklaşık minik bir USB hafıza boyunda); Android TVTM, Dolby ve DTS çevresel ses desteği, bütünleşik Google Asistan ve Chromecast ile uyumlu çalışıyor.

Dört çekirdekli işlemciden gücünü alan üründe 1 GB RAM yer alırken, 8 GB depolama hafızasına sahip.



Mi TV Stick, Google Asistan, Netflix ve Prime Video arası geçişi akıcı hale getiren özel tuşlara sahip Bluetooth uzaktan kumandayla geliyor.



Ürünün fiyatı ise 319 TL.