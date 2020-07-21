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Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 21.07.2020 - 07:52,Son Güncelleme:

Xiaomi Mi TV Stick: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı

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Xiaomi Mi TV Stick: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı
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Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, yeni akıllı TV cihazı Mi TV Stick'i Türkiye'ye getirdi. İşte ürünün dikkat çeken özellikleri ve Türkiye fiyatı...

Xiaomi, Mi Box S modeline alternatif olarak geliştirdiği yeni ürünü Mi TV Stick’i Türkiye'ye getirdi. Cebe sığan boyutlardaki Mi TV Stick (yaklaşık minik bir USB hafıza boyunda); Android TVTM, Dolby ve DTS çevresel ses desteği, bütünleşik Google Asistan ve Chromecast ile uyumlu çalışıyor.

Dört çekirdekli işlemciden gücünü alan üründe 1 GB RAM yer alırken, 8 GB depolama hafızasına sahip.

Xiaomi Mi TV Stick: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı

Mi TV Stick, Google Asistan, Netflix ve Prime Video arası geçişi akıcı hale getiren özel tuşlara sahip Bluetooth uzaktan kumandayla geliyor.

Ürünün fiyatı ise 319 TL.

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