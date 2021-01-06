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Teknoloji
Haber Giriş: 06.01.2021 - 08:09 | Son Güncelleme:

Xbox Game Pass: Ocak ayının oyunları belli oldu

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Xbox Game Pass: Ocak ayının oyunları belli oldu
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Xbox sahiplerinin abone olduğu Xbox Game Pass için yeni oyunların duyurusu yapıldı. İşte Ocak ayı itibariyle platforma gelen oyunlar...

eFootball PES 2021 Season Update

Oyunculara sunulacak ilk oyun, eFootball PES 2021 Season Update oldu. 7 Ocak tarihinden itibaren oyuncularla buluşmaya hazırlanan yapımda Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Diego Maradona da yer alıyor.

Injustice 2

Xbox sahiplerine sunulacak bir diğer oyun ise Injustice 2 oldu. 7 Ocak’tan itibaren oyuncularla buluşacak olan yapım, Batman ve Superman hikayesine sinametik bir formatta odaklanıyor ve süper kahramanların zorlu mücadelesini konu alıyor.

Xbox Game Pass: Ocak ayının oyunları belli oldu

The Little Acre

Xbox Game Pass Ocak 2021 oyunları arasında dikkat çeken bir başka yapım ise The Little Acre oldu. 7 Ocak tarihinde oyuncularla buluşacak olan oyun, 1950’lerin İrlanda’sında geçiyor. Oyunda ana kahramanımızla birlikte ipuçlarını takip ediyor ve maceradan maceraya koşuyoruz.

Neoverse

Neoverse, diğer oyunlardan farklı olarak sadece bilgisayarlara gelecek. 14 Ocak'ta oyuncuların karşısına çıkması beklenen yapım; strateji, aksiyon ve bulmaca türlerini başarılı bir şekilde bir araya getiriyor.

Xbox Game Pass: Ocak ayının oyunları belli oldu

Torchlight III

Geçtiğimiz günlerde Torchlight II, Epic Games bünyesinde ücretsiz dağıtılmıştı. Şimdi de Xbox Game Pass Ocak 2021 oyunları arasında bu kez Torchlight III'ü görüyoruz. 14 Ocak’ta konsol ve bulut oyuncularıyla buluşması beklenen oyun, istila olan bölgenin savunulmasını konu ediniyor.

Platforma gelen diğer oyunlar şöyle:

What Remains of Edith Finch - 14 Ocak (Sadece bilgisayarlara gelecek)
YIIK: A Postmodern RPG - 14 Ocak (Sadece bilgisayarlara gelecek)


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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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