X86 Ve X64 nedir? X64 kaç bit Ve X86 kaç bit? İkisi arasındaki farklar

x86 ve x64 gibi kavramlarıyla bilgisayar kullanıcılarının sıklıkla karşı karşıya kaldığı ve çok fazla indirme seçeneğinin varlığı söz konusu durumunda olabiliyor ve kullanıcıların kafası hangisinin kendi bilgisayarına uygun olduğunu bilemediği için karışabiliyor.

x86 ve x64 Nedir?

x86 ve x64 ifadeleri işlemci mimarileri için geliştirilmiş olan sürümleri ifade etmek için kullanılan kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadırlar. x86 ifadesi, Intel tarafından bilgisayar işlemcileri için geliştirilmiş olan bir tür komut seti mimarisi olarak tanımlanmaktadır.

Komut seti mimarisi ise, bilgisayarın sahip olduğu makine kodunun davranışını belirten bölümüdür. Komut seti, bir bilgisayarın sahip beyninin işlemciden geçen komutları algılaması için kullandığı dil olma özelliğine sahiptir.

x86, ilk dönemlerde 16 bit komut seti mimarisiyle birlikte piyasaya sürülmüş olan Intel’in 8086 ve 8088 mikro işlemci birimlerine dayanmaktaydı. Fakat aradan yıllar geçtikçe bu mimari pek çok eklenti ve uzantı almıştır. Bundan dolayı da geriye dönük uyumluluğuyla 32 bit komut seti mimarisi elde edilmiştir.

x64 kavramı x86’ya benzer olarak komut seti mimarilerinin bir parçası olma özelliğine sahiptir. Fakat x64, 64 bit tabanlı işlemci ve işletim sistemini tanımlamak amacıyla kullanılmaktadır.

X64 Kaç Bit?

x64 bit ile alakalı olarak en çok merak edilen bir başka konu başlığı ise x64 kaç bit sorusu olmaktadır. Bu sorunun yanıtı; x64= 64 biti temsil eder şeklindedir. Yani x64 ifadesi yine 64 bit anlamına gelmektedir.

X86 Kaç Bit?

x86 ifadesi ile alakalı merak uyandırmakta olan konu başlığı x86 kaç bitti şeklindeki sorudur. Bu sorunun cevabı; x86 ifadesi 32 biti temsil ediyor şeklindedir. Bu ifadenin 32-bit olarak değil de x86 olarak ifade edilmesinin sebebi, x86’nın doğuş noktasının Intel 8086 isimli işlemci olmasıdır.

Yani; x86 = 32 biti temsil etmektedir.

İkisi Arasındaki Farklar

x64 ve x86 arasındaki en önemli fark, her iki terimin de içermekte oldukları bit sayısı olmaktadır. Bilindiği üzere bitler, yalnızca 1 veya 0 olabilen sayıların kısaltılmış hali olarak ifade edilirler. Bundan dolayı 32 bit işlemciler, 232 işleminin 4.294.967.295 sonucuna eşit olmasından ötürü fazla RAM kullanamaz. Bunun anlamı da 32 bit olan işlemciler, kapasitesi 1 byte olan 4,29 milyon hafıza lokasyonuna sahiptirler. Bundan dolayı da x86 komut setinin erişebileceği en yüksek RAM kapasitesi bundan dolayı 4 GB olmaktadır.

Günümüzde 4 GB kapasitesi, temel görevler için yeterlidir fakat iş aynı anda birkaç program çalıştırmaya geldiğinde yetersiz kalmaktadır. Buna ek olarak elbette 64 bit olan bir sistem 32 bit olan bir sisteme kıyasla daha hızlı çalışacaktır. Bunun anlamı x64 komut setinin veriyi 64 bit yığında işleyebiliyor olmasıdır. 64 bit olan sistemler ayrıca geriye dönük olarak da son derece uyumlu bir yapıya sahiptir. Bunun anlamı 32 bit programları da x64 sistemde çalıştırmak mümkündür fakat x86 olan sistemler 64 bit programları çalıştıramazlar.