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GeriTeknoloji WoW Battle for Azeroth Bölge Finalleri 26 Eylül'de yapılacak
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Haber Giriş: 25.09.2020 - 07:41 | Son Güncelleme:

WoW Battle for Azeroth Bölge Finalleri 26 Eylül'de yapılacak

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WoW Battle for Azeroth Bölge Finalleri 26 Eylül'de yapılacak
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World of Warcraft Arena World Championship Battle for Azeroth Bölge Finalleri 26 Eylül'de gerçekleşiyor.

Arena World Championship (AWC) Battle for Azeroth'la geçirdiğimiz dört heyecanlı haftanın ardından, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın en iyi dört takımı bu hafta her bölgenin şampiyonunu belirlemek için mücadele edecek. Takımlar, 100 bin dolar değerindeki bölgesel ödülden paylarını almak ve Battle for Azeroth Bölgesel Şampiyonu unvanını elde etmek için yarışacak.

WoW Battle for Azeroth Bölge Finalleri 26 Eylülde yapılacak

AWC Battle for Azeroth Bölge Finallerini, 26 Eylül saat 20.00'dan itibaren YouTube Gaming üzerinden izlenebilecek. 

TAKIMLAR

Kuzey Amerika

Avrupa

Charlotte Phoenix

Diabolus

Cloud9

Coffin Dance

M2KC

Wildcard

????

XSET

 

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