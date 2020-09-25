WoW Battle for Azeroth Bölge Finalleri 26 Eylül'de yapılacak
World of Warcraft Arena World Championship Battle for Azeroth Bölge Finalleri 26 Eylül'de gerçekleşiyor.
Arena World Championship (AWC) Battle for Azeroth'la geçirdiğimiz dört heyecanlı haftanın ardından, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın en iyi dört takımı bu hafta her bölgenin şampiyonunu belirlemek için mücadele edecek. Takımlar, 100 bin dolar değerindeki bölgesel ödülden paylarını almak ve Battle for Azeroth Bölgesel Şampiyonu unvanını elde etmek için yarışacak.
AWC Battle for Azeroth Bölge Finallerini, 26 Eylül saat 20.00'dan itibaren YouTube Gaming üzerinden izlenebilecek.
TAKIMLAR
Kuzey Amerika
Avrupa
Charlotte Phoenix
Diabolus
Cloud9
Coffin Dance
M2KC
Wildcard
????
XSET
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