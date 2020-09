WoW Battle for Azeroth Bölge Finalleri 26 Eylül'de yapılacak

Arena World Championship (AWC) Battle for Azeroth'la geçirdiğimiz dört heyecanlı haftanın ardından, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın en iyi dört takımı bu hafta her bölgenin şampiyonunu belirlemek için mücadele edecek. Takımlar, 100 bin dolar değerindeki bölgesel ödülden paylarını almak ve Battle for Azeroth Bölgesel Şampiyonu unvanını elde etmek için yarışacak.



AWC Battle for Azeroth Bölge Finallerini, 26 Eylül saat 20.00'dan itibaren YouTube Gaming üzerinden izlenebilecek.



TAKIMLAR

Kuzey Amerika Avrupa Charlotte Phoenix Diabolus Cloud9 Coffin Dance M2KC Wildcard ???? XSET