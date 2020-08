World of Warships için önemli güncelleme

World of Warships, Alman uçak gemilerini tanıtan yeni 0.9.7 güncellemesinin yayınlandığını duyurdu. Yeni Alman uçak gemileri, Seviye IV Rhein, Seviye VI Weser, Seviye VIII August von Parseval ve Seviye X Manfred von Richthofen olmak üzere deniz savaşlarında yerini alıyor ve şimdi tüm oyuncular tarafından deneyimlenebilecek.



World of Warships’te yer alan tarihi Alman uçak gemileri, II. Dünya Savaşı sırasında tasarlandı hatta bazıları kısmen inşa edildi. Ancak hiçbir zaman konuşlandırılmadı ya da fırlatılamadı. World of Warships’te, bu yeni bir mühimmat türü olan saldırı uçakları başarılı olursa düşman kalelerine ağır hasar verebilecek zırh delici roketler ile donatıldı. Alman bombardıman uçakları, en etkili şekilde yavaş hedeflere düşürülen zırh delici bombalar taşıyor. Torpidolar kısa menzilli ve hızlı, ancak sadece orta derecede hasar veriyor. Uçakların kendilerinin yüksek seyir hızları olmasına rağmen HP havuzları konusunda biraz kırılgan olarak oyuncularla buluşacak.



Oyunculara özel yeni Alman uçakları ve Almanya donanması içerikleri



0.9.7 Güncellemesi, “Almanya Donanması” adlı yeni bir geniş oyun içi koleksiyon getiriyor. Koleksiyon, 20’nci yüzyılın ilk yarısında Alman deniz kuvvetleri tarihine saygı gösteren amblemler, gemiler, uçaklar, üniformalar ve tarihi kişilikler gibi benzersiz içeriklere yer veriyor. İlk içerikler, savaş görevleri ve cephanelikte direktifler tamamlanarak elde edilebilen yeni Alman Donanması konteynırlarından düşecek. Koleksiyonu tamamlayan oyuncular, ikinci bir bayrak kullanma hakkına ve Alman gemileri için alternatif bir renk şeması kullanma olanağına sahip olacak.



Alman uçak gemilerinin yanı sıra 0.9.7 güncellemesinin yayınlanmasıyla üç yeni gemi sunulacak. Bu gemiler arasında torpidoları, etkili ikincil silahları ve 12 380 mm toplarıyla mücadele etmeye hazır Seviye IX Alman Zırhlı Pommern, dalış bombardıman uçaklarının zırh delici özelliği yerine yüksek patlayıcı bombalar taşıyan Seviye VI Alman taşıyıcı Erich Loewenhard ve doğru silahları ama zayıf zırhıyla uzun menzilli saldırılar için elverişli olan Tier X Sovyet zırhlısı Slava yer alıyor.



0.9.7 Güncellemesi, Seviye IX gemiler, cephanelikteki araştırma bürosuna eklenen yeni eşsiz geliştirmeler, yenilenmiş bir Hamburg Limanı ve diğer teknik iyileştirmelerle yeni bir 3vs3 dereceli sistem getiriyor.