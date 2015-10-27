World of Warships filosu büyüyor

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En son gelen güncelleme ilk Rus muhripleri ve Alman kruvazörleri oyuna dahil edilmiş durumda ki bu toplamda 20 yeni gemi demek. World of Warships savaş gemisi filosunu Alman ve Sovyet filolarıyla güçlendirdi. Sovyet muhripleri kısa menzilli ancak büyük hasar veren torpidolara sahipken, 43-44 knot gibi yüksek hızlara çıkabilecek. Alman kruvazörleri ise uzun ve isabetli atışlarıyla dikkat çekiyor. Zamanının en etkileyicisi zırhlılarından Bismarck oyuna henüz eklenmiş değil ve Battleship ağacını bekliyor.



Bu nedenle diğer zırhlı gemilerle aralarında mesafe bırakmaya dikkat ediyorlar. Ayrıca ilk gece haritası oyunculara sunuldu ve dönem dönem eklenen özel teklifler de (Efsanevi zırhlı Tirpitz gibi.) giderek artacak. Bu defa su üstünde yüzen devasa kütleleri kontrol ettiğimiz için nişan alma her zamankinden önemli durumda ve bütün işaretler de bu oyunun en fazla ilgi gören ve en iyi Wargaming oyunu olacağını gösteriyor.

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Bedava olarak indirilebilen ve oynanabilen oyun Twitch üzerinden de ciddi bir izleyici kitlesi edinmiş durumda.