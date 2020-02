World of Warcraft'ta çeşitli yenilikler

Fotoğraf: iStock

World of Warcraft Esporu artık YouTube’da da yer alacak. Bu da canlı yayınlar ve tekrarlar da dahil olmak üzere hem AWC’nin hem de MDI’nın tüm içeriğinin aynı muhteşem platformda bulunması anlamına geliyor. Böylece yarışmacıların takip edilmesi de kolaylaşacak.



Arena Dünya Şampiyonası (AWC)



AWC’nin 13. yılına girerken son bir sezonla önemli değişiklikler getiriliyor ve Battle for Azeroth’u sonlandırılıyor. Ödül ise büyük.



Format Değişiklikleri



AWC’nin çevrim içi eleme kupalarına kayıt önümüzdeki bahar aylarında başlıyor. Çevrim içi 8 Arena kupasının her biri para ödülü havuzuyla ve AWC puanlarıyla geliyor. İsteyen herkes bu ödül havuzundan pay almak ve marifetlerini dosta düşmana sergilemek için kayıt yaptırabiliyor.



Toplamda dört tane olan Kuzey Amerika ve Avrupa kupalarının ardından en fazla puana sahip takımlar AWC Battle for Azeroth Finallerinde oynamaya davet edilecek. Burada dünyanın en iyi 8 takımı ödül havuzu için mücadele edecek.



Peki Sırada Ne Var?



World of Warcraft: Shadowlands’ın çıkışıyla birlikte Arena Dünya Şampiyonası yeniden başlayacak. Azeroth’un en iyi gladyatörlerinin güçleri eskisinden daha çok test edilecek. Shadowlands’deki İlk AWC Turnuva Serisi iki çevrim içi kupalı rekabetçi sezona ve iki de yüz yüze turnuvaya dayalı olacak. Bunlar arasında bir seri ortası LAN partisi ve yaz aylarında gerçekleşecek, bu yılki Battle for Azeroth finalleri benzeri bir final etkinliği yer alıyor.



Uluslararası Destansı Zindan Karşılaşmaları (Mythic Dungeon International)



Mythic Dungeon International ikinci yılı için yeni bir zindanla geri dönüyor. Bu yıl geçtiğimiz yıllara oranla işler biraz değişik ilerleyecek.



Format Değişiklikleri



Bu sezonun en önemli değişikliklerinden biri de grupların tanımlamasıyla ilgili. Hâlâ iki farklı grup olsa da eskiden olduğu gibi Doğu (East) ve West (batı) olarak keskin bir şekilde ayrılmayacaklar.

⦁ Avrupa ve Asya (EU/Asya) grubunda Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Kore, Çin ve Tayvan’dan oyuncular yer alacak



⦁ Amerika (AMER) grubundaysa Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda’dan katılan oyuncular yer alacak

Takımların gruplara ayrımı bünyelerindeki oyuncuların ağırlıklı olarak hangi ülkelerden olduğuna bakılarak ayrılacak.

Finallerde de takımlar ödül havuzundan pay almak için mücadele edecek.



Yeni Zindan: Mechagon Operasyonu



Mechagon Operasyonu’yla rotasyona yeni bir zindan ekleniyor. Bu zindan toplamda 8 zorlu boss içeren iki farklı kanada ayrılıyor – Junkyard ve Workshop.

Yeni Özellik: Uyanmış (Awakened)



Visions of N'Zoth içerik güncellemesiyle yeni bir rekabetçi oyun sezonu ve yeni bir özellik olan Uyanmış (Awakened) geliyor.

Uyanmış özelliği aktif olduğunda oyuncular zindan boyunca çeşitli obeliskler keşfedecekler ve bunlar, perdenin ötesinden oyuncuları Ny’alotha’nın gölgeler diyarına çekecek. Bu diyarda oyuncular N’Zoth’un çok güçlü bir hizmetkârıyla yüzleşecek. Şayet bu hizmetkarı yenmeyi başaramazlarsa hizmetkâr son boss’un yanında yer alacak.