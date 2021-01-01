MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriWorld of Warcraft: The Burning Crusade Classic geliyor
GeriTeknoloji World of Warcraft: The Burning Crusade Classic geliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / Özel
Haber Giriş: 01.01.2021 - 11:16 | Son Güncelleme:

World of Warcraft: The Burning Crusade Classic geliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
World of Warcraft: The Burning Crusade Classic geliyor
Abone Olgoogle-news

Blizzard'ın World of Warcraft Classic oyununa dev bir güncelleme geliyor. The Burning Crusade güncellemesi ile birlikte oyunun çehresi değişecek, yeni maceralara yelken açılacak.

World of Warcraft Classic ile birlikte pek çok WoW oyuncusunu sahalara geri döndüren Blizzard, bu oyunu için yeni bir DLC'yi oyunculara sunmaya hazırlanıyor. 19-20 Şubat tarihlerinde internet üzerinden gerçekleştirilmesi beklenen Blizzcon, yeni oyunun duyurusuna ev sahipliği yapacak. 

World of Warcraft: Shadowlands tüm zamanların en hızlı satan PC oyunu

Blizzard Entertainment, geçtiğimiz haftalarda yaptığı duyuruda yeni genişleme paketi Shadowlands'in çıktığı gün dünya çapında 3,6 milyonun üstünde satış yapıldığını duyurdu. Böylece Shadowlands, tüm endüstrinin gelmiş geçmiş en hızlı satılan oyunu oldu.

World of Warcraft: The Burning Crusade Classic geliyor

Bir önceki endüstri rekortmeni ve diğer bir Blizzard oyunu olan Diablo III, çıkışının ilk gününde 3,5 milyonun üstünde satılmıştı. Bugünkü duyuruyla birlikte Shadowlands'in bu noktayı geride bıraktığı görülüyor ve aynı süre zarfı göz önünde bulundurulduğunda gelmiş geçmiş tüm PC oyunlarını geçtiği kesinleşti.

Oyuncular son on yıla kıyasla Azeroth'ta çok daha uzun zaman geçirdi. Ayrıca bu yıl oyuncuların oyunda geçirdiği toplam süre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla neredeyse iki katına çıktı.

2020 yılının en iyi oyunu: Assassin's Creed ValhallaUbisoft'un geçtiğimiz haftalarda satışa sunduğu; PC, Xbox One, Xbox Series S|X, Sony PS4, PS5 dahil tüm platformlarda sorunsuz oynanabilen Assassin's Creed Valhalla, kullanıcılarına uçsuz bucaksız bir dünya sunuyor. Yan görevlerle birlikte 100 saati aşkın muhteşem bir oyun deneyimi sunan Valhalla'yı inceliyoruz.(Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle