World of Warcraft: The Burning Crusade Classic geliyor

World of Warcraft Classic ile birlikte pek çok WoW oyuncusunu sahalara geri döndüren Blizzard, bu oyunu için yeni bir DLC'yi oyunculara sunmaya hazırlanıyor. 19-20 Şubat tarihlerinde internet üzerinden gerçekleştirilmesi beklenen Blizzcon, yeni oyunun duyurusuna ev sahipliği yapacak.

World of Warcraft: Shadowlands tüm zamanların en hızlı satan PC oyunu

Blizzard Entertainment, geçtiğimiz haftalarda yaptığı duyuruda yeni genişleme paketi Shadowlands'in çıktığı gün dünya çapında 3,6 milyonun üstünde satış yapıldığını duyurdu. Böylece Shadowlands, tüm endüstrinin gelmiş geçmiş en hızlı satılan oyunu oldu.



Bir önceki endüstri rekortmeni ve diğer bir Blizzard oyunu olan Diablo III, çıkışının ilk gününde 3,5 milyonun üstünde satılmıştı. Bugünkü duyuruyla birlikte Shadowlands'in bu noktayı geride bıraktığı görülüyor ve aynı süre zarfı göz önünde bulundurulduğunda gelmiş geçmiş tüm PC oyunlarını geçtiği kesinleşti.

Oyuncular son on yıla kıyasla Azeroth'ta çok daha uzun zaman geçirdi. Ayrıca bu yıl oyuncuların oyunda geçirdiği toplam süre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla neredeyse iki katına çıktı.