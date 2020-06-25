World of Warcraft Shadowlands özel yayını başlıyor

Tüm World of Warcraft sevenlere açık olan bu etkinlikte oyunun geliştiricileri canlı yayında Shadowlands ile ilgili son gelişmelere değinecekler.

Kısa süre önce duyrulan ancak daha sonra ertelenen Shadowlands yayını, 8 Temmuz Çarşamba saat 19.00'da gerçekleşecek. Yönetici Yapımcı John Hight ve Oyun Direktörü Ion Hazzikostas'ın yer alacağı Shadowlands canlı yayınında ikili, yakında oyuna gelecek genişleme paketinden bahsedecek ve şu anda geliştirilmekte olan en son içerikler hakkındaki bilgileri paylaşacak.



Söz konusu yayın World of Warcraft Twitch ve YouTube kanalları üzerinden takip edilebilecek.