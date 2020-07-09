World of Warcraft Shadowlands koleksiyonluk eşyalarla geliyor

Sınırlı sayıda üretilen bu koleksiyoncu sürümü, World of Warcraft oyuncularına Shadowlands yolculuklarında eşlik edecek pek çok koleksiyonluk eşyayı barındırıyor. Bu içerikler sırasıyla şöyle:

Karton kapaklı Shadowlands Sanatı kitabı

Parçalanmış gökyüzü fare altlığı

Her bir Shadowlands ahdinin sembolünü taşıyan 4 koleksiyonluk rozet

Shadowlands Koleksiyoncu Sürümü dijital müzik albümü anahtarı

30 günlük oyun süresi ve Epik Sürüm'ün tüm oyun içi ek içeriklerini barındıran Epik Sürüm oyun anahtarı. Bu ek içeriklerse şöyle:

Meftun Ebedi Ejder bineği

Anima Ejderciği yoldaşı

Ebedi Seyyahın Hearthstone'u

İllüzyon: Hortlak Dokunuşu kozmetik silah etkisi

Bir karakteri Shadowlands seviyesine yükseltme hakkı

Ön siparişler önümüzdeki günlerde açılacak ve oyuncular tercih ettikleri satıcılar üzerinden stok bilgilerini inceleyebilecek.









