World of Warcraft Shadowlands koleksiyonluk eşyalarla geliyor
Blizzard Entertainment tarafından geçtiğimiz akşam Twitch ve YouTube üzerinden gerçekleştirilen canlı yayında dünyaca ünlü çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunu World of Warcraft'ın yakında gelecek Shadowlands içeriklerine göz atıldı ve genişleme paketinin koleksiyoncu sürümü World of Warcraft Yönetici Yönetici Yapımcısı John Hight tarafından görücüye çıkarıldı.
Sınırlı sayıda üretilen bu koleksiyoncu sürümü, World of Warcraft oyuncularına Shadowlands yolculuklarında eşlik edecek pek çok koleksiyonluk eşyayı barındırıyor. Bu içerikler sırasıyla şöyle:
- Karton kapaklı Shadowlands Sanatı kitabı
- Parçalanmış gökyüzü fare altlığı
- Her bir Shadowlands ahdinin sembolünü taşıyan 4 koleksiyonluk rozet
- Shadowlands Koleksiyoncu Sürümü dijital müzik albümü anahtarı
30 günlük oyun süresi ve Epik Sürüm'ün tüm oyun içi ek içeriklerini barındıran Epik Sürüm oyun anahtarı. Bu ek içeriklerse şöyle:
Meftun Ebedi Ejder bineği
- Anima Ejderciği yoldaşı
- Ebedi Seyyahın Hearthstone'u
- İllüzyon: Hortlak Dokunuşu kozmetik silah etkisi
- Bir karakteri Shadowlands seviyesine yükseltme hakkı
Ön siparişler önümüzdeki günlerde açılacak ve oyuncular tercih ettikleri satıcılar üzerinden stok bilgilerini inceleyebilecek.
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