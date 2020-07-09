MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriWorld of Warcraft Shadowlands koleksiyonluk eşyalarla geliyor
GeriTeknoloji World of Warcraft Shadowlands koleksiyonluk eşyalarla geliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 09.07.2020 - 06:16,Son Güncelleme:

World of Warcraft Shadowlands koleksiyonluk eşyalarla geliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
World of Warcraft Shadowlands koleksiyonluk eşyalarla geliyor
Abone Olgoogle-news

Blizzard Entertainment tarafından geçtiğimiz akşam Twitch ve YouTube üzerinden gerçekleştirilen canlı yayında dünyaca ünlü çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunu World of Warcraft'ın yakında gelecek Shadowlands içeriklerine göz atıldı ve genişleme paketinin koleksiyoncu sürümü World of Warcraft Yönetici Yönetici Yapımcısı John Hight tarafından görücüye çıkarıldı.

Sınırlı sayıda üretilen bu koleksiyoncu sürümü, World of Warcraft oyuncularına Shadowlands yolculuklarında eşlik edecek pek çok koleksiyonluk eşyayı barındırıyor. Bu içerikler sırasıyla şöyle:

  • Karton kapaklı Shadowlands Sanatı kitabı
  • Parçalanmış gökyüzü fare altlığı
  • Her bir Shadowlands ahdinin sembolünü taşıyan 4 koleksiyonluk rozet
  • Shadowlands Koleksiyoncu Sürümü dijital müzik albümü anahtarı

30 günlük oyun süresi ve Epik Sürüm'ün tüm oyun içi ek içeriklerini barındıran Epik Sürüm oyun anahtarı. Bu ek içeriklerse şöyle:

Meftun Ebedi Ejder bineği

  • Anima Ejderciği yoldaşı
  • Ebedi Seyyahın Hearthstone'u
  • İllüzyon: Hortlak Dokunuşu kozmetik silah etkisi
  • Bir karakteri Shadowlands seviyesine yükseltme hakkı

Ön siparişler önümüzdeki günlerde açılacak ve oyuncular tercih ettikleri satıcılar üzerinden stok bilgilerini inceleyebilecek. 

Gmail'de otomatik yanıt nasıl verdirilir ?İzinli olduğumuz günlerde size yollanan tüm e-postalara standart bir 'izinliyim' mesajı yollamak istiyorsanız işte yolu...
daha fazla video için



False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle